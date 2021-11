Helder Costa: Zwei Tore in zwei Länderspielen - für zwei Nationen

Helder Costa hat gleich zwei nahezu perfekte Debüts im Nationaltrikot gegeben. Beziehungsweise in zwei Nationaltrikots. Was vor ihm erst zwei großen Namen gelang.

Ob Portugal mit ihm das direkte WM-Ticket gelöst hätte, das sich am Sonntagabend in Lissabon spät noch die Serben schnappten? Reine Theorie, denn Helder Costa lief, drei Jahre ist das jetzt schon her, nur einmal für Portugal auf - und trifft in der WM-Quali inzwischen für eine andere Nation.

Weil der von Leeds United an den FC Valencia verliehene Angreifer für den Europameister von 2016 lediglich in einem Freundschaftsspiel zum Einsatz gekommen war, blieb ein Nationenwechsel im Rahmen des mittlerweile Möglichen - den Costa aufgrund nur geringer Chancen bei Portugal 2021 vollzog. Der Linksfuß trägt nun das Trikot seines Geburtslandes Angola.

Wie einst di Stefano

Für die Afrikaner gab Costa am vergangenen Freitag sein (zweites) Länderspiel-Debüt, und zwar erneut inklusive Treffer. Die Portugiesen hatte er im Herbst 2018 gegen Schottland (3:1) in Führung geschossen, sein 1:0 in der WM-Qualifikation gegen Ägypten (mit Mohamed Salah) reichte zumindest für ein 2:2 - für ein Ticket nach Katar allerdings nicht.

Zwei Länderspiele, zwei Tore - für zwei Nationen: Der doppelte Premierentreffer ist eine Leistung mit absolutem Seltenheitswert. José "Mazzola" Altafini, 1963 mit Milan Torschützenkönig und Sieger im Landesmeisterpokal, war das 1957 und 1961 für Brasilien und Italien gelungen, Real Madrids Ikone Alfredo di Stefano (1947 für Argentinien, 1957 für Spanien) hatte es als erstes geschafft. Helder Costa ist nun der Dritte im Bunde.