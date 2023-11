Heiße Tage für Newcastle: Profitiert der BVB?

Viele Spiele, wenige Spieler: Eddie Howe muss bei Newcastle United eine diffizile Phase meistern. Fällt ihr gar ein Wettbewerb zum Opfer?

Mit dem FC Bayern gehen gerade dem reichsten Klub der Bundesliga die Spieler aus, mit Newcastle United geht es dem mutmaßlich reichsten der Premier League nicht anders. Alexander Isak und Jacob Murphy verletzten sich in der Vorwoche beim Champions-League-Heimspiel gegen Borussia Dortmund (0:1), Harvey Barnes und Sven Botman fallen bereits seit September aus, und Sandro Tonalis Saison ist wegen seiner zehnmonatigen Sperre sogar schon ganz gelaufen.

Kurzum: Eddie Howes Kader kommt just in der ersten heißen Saisonphase an seine Grenzen. An diesem Mittwochabend (21.15 Uhr) geht es in einer Neuauflage des verlorenen Vorjahresfinals bei Manchester United um den Einzug ins League-Cup-Viertelfinale, am Samstag (18.30 Uhr) wartet das schwere Heimspiel gegen Arsenal, und nur drei Tage später geht es beim BVB darum, den Traum vom Weiterkommen in der Königsklasse zu wahren (18.45 Uhr, alle LIVE! bei kicker).

"Das ist nicht ideal für uns", sagt Howe nach zuletzt nur einem Sieg aus vier Pflichtspielen über die diffizile Gemengelage mit vielen Spielen und wenigen Spielern. "Es ist ein völlig anderes Gefühl als in der letzten Saison, in der wir (personelle, Anm. d.Red.) Rückschläge leichter auffangen konnten, als wir nur einmal pro Woche gespielt haben. Nun brauchen wir jeden Einzelnen im Kader, das ist die entscheidende Botschaft. Jeder muss ein bisschen mehr geben."

Warum kein dritter Stürmer kam? "Wir hatten nicht die Mittel"

Gerade in der Sturmspitze, in der auf dem Papier nur der angeschlagene Isak und der verletzungsanfällige Callum Wilson zur Verfügung stehen, muss Howe improvisieren. Nicht ausgeschlossen, dass er zugunsten der Premier und Champions League mit dem Ligapokal sogar einen Wettbewerb "opfert", auch wenn er das niemals so ausdrücken würde. In Manchester werden am Abend jedoch zahlreiche Spieler aus der zweiten Reihe von Beginn an erwartet, auch Wilson könnte pausieren.

Doch warum hatte Newcastle vor der Saison nicht einfach noch einen Stürmer geholt? "Wir hatten einfach nicht die Mittel", sagt Howe und meint damit weniger die theoretisch verfügbaren Millionen aus Saudi-Arabien, sondern die strengen Financial-Fairplay-Regeln der Liga, die eine ausgiebige Einkaufstour verhinderten. Trotzdem dürfte im Winter nachgelegt werden - nicht zuletzt wegen Tonali. Und auch Abwehrchef Botman könnte noch eine ganze Weile fehlen. Man suche immer noch nach dem "exakten Problem", sagte Howe am Dienstag über die schon jetzt langwierige Knieverletzung des Niederländers.

Für den BVB, so viel steht schon jetzt fest, könnte es schlechtere Zeitpunkte für das Heimspiel gegen die punktgleichen Magpies geben.