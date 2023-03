Heim-WM: Deutsche U 21 mit Abendspielen in Hannover und Magdeburg

Der deutsche WM-Traum nimmt immer konkretere Formen an, nun hat die IHF den Spielplan für das U-21-Turnier veröffentlicht.

Das deutsche Trainerduo Martin Heuberger und Klaus-Dieter Petersen hat endgültig den Fahrplan für die Heim-WM: Bei den Vorrundenpartien in der Swiss Life Hall in Hannover trifft die DHB-Auswahl am ersten WM-Spieltag (20. Juni) um 19.30 Uhr auf Libyen, tags darauf (18 Uhr) steht das Duell mit Tunesien an. Nach einem spielfreien Tag wartet am 23. Juni um 18 Uhr das finale Vorrundenspiel der Gruppe B gegen Algerien.

Nach der Vorrunde zieht die deutsche U 21 nach Magdeburg um, wo die Hauptrunde beziehungsweise der President's Cup ausgetragen wird. Qualifiziert sich die deutsche Mannschaft für die Hauptrunde, geht es gegen die beiden besten Mannschaften aus Gruppe A. In dieser treten Frankreich, Polen, Kroatien und die USA an. Definitiv wird die DHB-Auswahl ihre Partien in Magdeburg in der Abendsession bestreiten, Anwurfzeiten sind sonntags um 15.45 Uhr und 18 Uhr und montags um 17.15 Uhr und 19.30 Uhr.

In Hannover spielt auch parallel die Gruppe C um Geheimfavorit Portugal, Brasilien, Kuwait und Costa Rica. Pro Tag finden jeweils zwei Spiele in der Mittagssession (ab 11 Uhr beziehungsweise 13.15 Uhr) und in der Abendsession (ab 17.15 Uhr und 18 Uhr) statt. Für die finale Session in Hannover am 23. Juni wurden bereits weit über 1000 Karten verkauft.

Vier Vorrundengruppen in Athen

Zwei Vorrundengruppen spielen zu den gleichen Anwurfzeiten in Magdeburg: Gruppe A und Gruppe D mit Spanien, Färöer, Japan und Angola. Die vier weiteren Vorrundengruppen werden beim Co-Gastgeber Griechenland, in zwei Hallen in Athen, ausgetragen. Die zwei jeweils besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, die übrigen 16 Teams spielen im President's Cup.

Nach einem spielfreien Tag geht es am 1. Juli mit den Halbfinals (15.30 Uhr und 18 Uhr) weiter, dann werden zwei Finalisten ermittelt. Bereits ab 10 Uhr am gleichen Tag finden die ersten Spiele der Platzierungsrunde 5-8 statt. Der Finaltag (2. Juli) startet mit den Platzierungsspielen 7/8 (10 Uhr) und 5/6 (12.30 Uhr), ehe es um 15.30 Uhr um die Bronzemedaille und um 18 Uhr um WM-Gold geht.

Die deutschen WM-Spiele auf einen Blick:

Dienstag, 20. Juni, 19.30 Uhr: Deutschland - Libyen

Mittwoch, 21. Juni, 18 Uhr: Deutschland - Tunesien

Freitag, 23. Juni, 18 Uhr: Deutschland - Algerien