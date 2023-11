Heim-EM 2024 kommt via Ingame-Update in FC 24

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird in EA SPORTS FC 24 abgebildet. Der Entwickler hat ein entsprechendes Update angekündigt - und ein passendes eSport-Format.

Die EM 2024 ist "im Club" - respektive in FC. EA SPORTS/UEFA

Die sportlichen Perspektiven der deutschen Nationalmannschaft mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Jahr erscheinen derzeit überschaubar. Sollte die Europameisterschaft tatsächlich das vierte frühe Turnier-Aus in Folge mit sich bringen, bliebe immerhin die virtuelle Alternative: Die Euro 2024 wird in FC 24 zu spielen sein. Entwickler EA SPORTS hat die Nachbildung des Wettbewerbs am Donnerstag angekündigt.

Das Ingame-Update soll kostenfrei und für PC sowie alle Konsolen der letzten und aktuellen Generation verfügbar sein. Als kleiner Vorgeschmack werden sechs "untauschbare" Items für FUT veröffentlicht. Die "europäischen Stars" umfassen DFB-Nationalspieler Florian Wirtz, Ousmane Dembelé, Jack Grealish, Federico Chiesa, Virgil van Dijk und Alvaro Morata. Um die Spezialkarten freizuschalten, muss FC 24 lediglich bis zum 16. Januar gespielt werden.

eSport: Europameister in FC 24 gesucht

Auch der EM-Pokal wird in FC 24 natürlich nachgebaut. EA SPORTS/UEFA

"Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass eines der größten Fußballturniere des nächsten Sommers vollständig in die FC-Titel integriert wird“, sagt David Jackson, Vizepräsident EA SPORTS FC. "Gemeinsam mit unseren fantastischen Partnern von der UEFA kann EA SPORTS den Fans mit diesen exklusiven Europameisterschafts-Inhalten weiter die authentischsten und innovativsten Fußballerlebnisse bieten."

Über den üblichen Komplimente-Rückpass hinaus verkündete UEFA Marketing Director Guy-Laurent Epstein in seinem Statement auch ein "eEuro-Wettkampturnier". Dabei sollen die besten FC-Spieler für die jeweiligen UEFA-Nationalmannschaften antreten. Die eEuro soll zu einem jährlichen Wettbewerb inklusive Qualifikationsphase und Live-Finale im Sommer werden. Weitere Informationen zum neuen eSport-Format gebe es "in Kürze".