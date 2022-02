Heider SV stellt Beiroth frei

Der Heider SV hat sich fünf Tage nach dem 0:3 beim Hamburger SV II von Cheftrainer Sönke Beiroth getrennt - der Nachfolger steht schon bereit.

Seit 13 Spielen wartete der Heider SV vor dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV II auf einen Sieg in der Gruppe Nord der Regionalliga Nord. Das 0:3 verlängerte die Serie auf 14 sieglose Spiele und beendete fünf Tage später die Amtszeit von Cheftrainer Sönke Beiroth, wie der Heider SV in den sozialen Medien am Donnerstagabend bekanntgab.

Der neue Mann beim HSV steht indes schon bereit. Mit Markus Wichmann rückt der bisherige Co-Trainer auf und übernimmt die Rolle des Cheftrainers. "Natürlich wird es unfassbar schwer, aber wir müssen es zu 100 Prozent versuchen. Dazu gehören - gerade bei so langen Negativserien und fehlenden Erfolgserlebnissen - leider eben auch tiefgreifende Veränderungen. Diese Entscheidung ist nicht gegen Personen, sondern für andere Impulse", wird Geschäftsführer Andreas Meyenburg zitiert.

Neben Beiroth muss auch Assistent Viktor Hardock gehen. Beim Cheftrainer, dessen "Herzblut, die Entbehrungen und die gelebte Liebe zum Sport nicht in Worte zu fassen" sind, bedankte sich der HSV ausdrücklich. Beiroth wurde 2014 Trainer und schaffte 2019 den Aufstieg in die Regionalliga. Aktuell befindet sich der Heider SV punktgleich mit Altona auf dem vorletzten Tabellenplatz.