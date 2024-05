Hegering: "Über eine Wachablösung kann man in acht Jahren mal sprechen"

Das Stadion ist ausverkauft. Zum zweiten Mal in Folge ist kein Platz mehr frei beim Pokalfinale im Kölner Rhein-Energie-Stadion, wo am Donnerstag mit Bayern München und dem VfL Wolfsburg die beiden Top-Teams des deutschen Frauenfußballs aufeinandertreffen. Die Bayern sind Favorit, für den VfL spricht die Serie.

An der Pressekonferenz am Tag vor dem großen Finale gegen die Bayern konnte Tommy Stroot nicht teilnehmen, auch nicht am Abschlusstraining seiner Mannschaft. Der Trainer des VfL Wolfsburg ist krank, ihn plagt ein grippaler Infekt. Stroot soll aber am Donnerstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) auf der Bank des ausverkauften Kölner Rhein-Energie-Stadions sitzen, wenn der VfL das zehnte Pokalfinale in Folge gewinnen will.

49 Pokal-Siege hat Wolfsburg in Serie eingefahren - eine unglaubliche Bilanz! Die letzte Pokal-Niederlage des VfL datiert vom 16. November 2013, als der 1. FFC Frankfurt im Achtelfinale gegen die Wolfsburgerinnen mit 1:0 gewann. Aus der Wolfsburger Mannschaft von damals ist nur noch Alexandra Popp dabei.

"Ja, das wäre schlimm, weil ich einfach immer Titel gewinnen will", antwortete die Kapitänin in dieser Woche im kicker-Interview auf die Frage, ob es schlimm sei, wenn der VfL in dieser Saison keinen Titel gewinnt. Und weiter sagt sie: "Ich bin grundsätzlich davon überzeugt bin, dass wir die Qualität dazu haben, Titel zu gewinnen. Unsere Saison spricht jetzt gerade nicht so unbedingt dafür, weil sie einfach nicht konstant genug ist, aber das eine und andere haben wir ja schon noch aufblitzen lassen. Und ich hoffe, dass das auch am Donnerstag der Fall sein wird."

Klar ist: Der Titelverteidiger geht diesmal als Außenseiter ins Finale. Kontrahent Bayern München hat eine souveräne Saison ohne Niederlage gespielt und am 23. März gegen den VfL mit 4:0 in Wolfsburg gewonnen. Es war die Vorentscheidung in der Meisterschaft, die seit vergangenem Samstag und dem 2:1-Erfolg der Münchnerinnen in Leverkusen endgültig entschieden ist - zwei Spieltage vor Saisonende.

Letzter Pokaltitel für den FC Bayern liegt schon zwölf Jahre zurück

Sieben Punkte trennen aktuell die beiden Top-Teams des Landes. "Wir sind sehr glücklich, dass wir die Meisterschaft schon über die Ziellinie gebracht haben", freut sich Bayern-Trainer Alexander Straus über den zweiten Meistertitel in Folge. Der letzte Pokaltitel liegt indes schon einige Jahre zurück: 2012 siegte der FCB im Endspiel gegen den 1. FFC Frankfurt mit 2:0. "Das Spiel morgen ist sehr wichtig für uns", erzählt Bayern-Stürmerin Jovana Damnjanovic, die von 2013 bis 2015 beim VfL Wolfsburg gespielt hat.

Gute Nachrichten für den VfL: Torhüterin Merle Frohms, die am vergangenen Freitag im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) wegen muskulärer Probleme zur Halbzeit ausgewechselt wurde, ist wieder fit. Auch Marina Hegering kann am Donnerstag auflaufen. Die Wolfsburger Abwehrchefin hatte sich im Bundesligaspiel gegen die Bayern einen Muskelfaserriss zugezogen. "Mir geht’s gut. Ich bin fit und freue mich riesig auf morgen", sagt die Nationalspielerin, die fünf Jahre in Köln gelebt hat ("Die Stadt hat mein Herz erobert"). Angesprochen auf eine mögliche Wachablösung im deutschen Frauenfußball antwortet die 34-Jährige: "Über eine Wachablösung kann man in acht Jahren mal sprechen und gucken, ob es wirklich so war."