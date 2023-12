Hegering: "Kein großes Heckmeck"

Feierstimmung in Rostock: Trotz eisiger Kälte blieben die mehr als 19000 Zuschauer im ausverkauften Ostseestadion auch nach dem Schlusspfiff noch auf ihren Plätzen, um den 3:0-Erfolg gegen Dänemark in der Nations League und die deutsche Mannschaft und zu feiern. Eine Mannschaft, die wieder Spaß und Freude verbreitet.

In diesem Jahr war das viel zu selten der Fall. "Wir wollten rausgehen und Vollgasfußball spielen", verriet Offensivakteurin Klara Bühl nach dem Schlusspfiff des 3:0. Genau das setzte die Mannschaft um - und Bühl ging mit gutem Beispiel voran, bereitete die ersten beiden deutschen Treffer vor und sorgte in der Nachspielzeit noch für das dritte Tor des Abends. "Ich bin froh, dass wir uns mit drei Toren belohnt haben. Das ein oder andere hätten wir schon früher nachlegen können", meine Svenja Huth, und ergänzte: "Wir wollten Dänemark so früh wie möglich unter Druck setzen, um frühe Ballgewinne zu haben." Das ist gelungen.

Noch im September hatte Dänemark mit dem 2:0-Sieg gegen das DFB-Team den Traum der deutschen Spielerinnen von Olympia 2024 in Paris in weite Ferne rücken lassen. In Rostock rückten die Gastgeberinnen wieder einiges gerade. "Es hat super viel Spaß gemacht. Ein rundum gelungener Abend", freute sich Abwehrchefin Marina Hegering, die in der 26. Minute mit ihrem Kopfball nach einer Ecke von Klara Bühl für die 2:0-Führung gesorgt hatte. "Der Wille und der Glaube waren sensationell. Das hat mir gut gefallen", lobte Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch. "Wir sind auf einem guten Weg. Haben wieder gezeigt, was wir können", zog Sydney Lohmann eine treffende Bilanz. Die Münchnerin stand überraschend in der Startelf.

Dann weiß ich nicht, wie Wales am Dienstag eine Chance haben will. Marina Hegering

Am Dienstag (19.30) Uhr muss die deutsche Mannschaft in Wales noch den letzten Schritt für den Gruppensieg gehen. Das Hinspiel in Sinsheim dominierte sie deutlich und gewann mit 5:1. "Wenn wir die gleiche Leistung wie heute auf den Platz bringen, dann weiß ich nicht, wie Wales am Dienstag eine Chance haben will", sagte Hegering am späten Freitagabend in Rostock. "So eine Leistung tut auch der Seele gut, weil fast alles geklappt hat. Das haben wir uns in den Trainingseinheiten erarbeitet. Einfache Dinge, kein großes Heckmeck."