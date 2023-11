Hayes "absolut geschockt": Chelsea hadert mit klaren Fehlentscheidungen

Der FC Chelsea musste sich zum Auftakt der Women's Champions League mit einem 2:2 bei Real Madrid begnügen und vermisste den VAR schmerzlich. Trainerin Emma Hayes wurde deutlich.

Großer Ärger in Madrid: Chelsea-Trainerin Emma Hayes. Getty Images

Olga Carmona rettete Real Madrid am Mittwochabend mit einem Doppelpack ein 2:2-Unentschieden gegen den FC Chelsea, doch ein wenig rettete es auch Frida Nielsen. Die dänische Schiedsrichterin hatte die Gäste zum Auftakt der Gruppenphase in der Women's Champions League zusammen mit ihren Assistentinnen in zwei Szenen entscheidend benachteiligt.

Drei Minuten nachdem Chelsea durch Samantha Kerr in der 74. Minute mit 2:1 in Führung gegangen war, zeigte Nielsen auf der Gegenseite auf den Elfmeterpunkt, obwohl Jessie Fleming Real-Angreiferin Athenea klar vor dem Strafraum gefoult hatte. Olga Carmona verwandelte zum 2:2, was zum Endstand reichte, weil in der Nachspielzeit der vermeintliche 3:2-Siegtreffer der Blues durch Niamh Charles fälschlicherweise wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

In beiden Szenen belegten die TV-Bilder die Fehlentscheidungen deutlich - die ein VAR wohl erkannt hätte. Doch in der Gruppenphase ist dieser nicht vorgesehen. Und so war der Ärger bei den Engländerinnen entsprechend groß.

Hayes fühlt sich "beraubt"

"Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal ein solches Spiel erlebt haben, in dem zwei so wichtige Entscheidungen gegen uns getroffen wurden", sagte Trainerin Emma Hayes und wurde noch deutlicher. Vor dem Elfmeter, bei dem die gefoulte Athenea in den Sechzehner gestürzt war, habe sie "von der Bank aus" sehen können, "dass das Tackling außerhalb des Strafraums war. Ich bin absolut schockiert, dass diejenigen, die das Spiel geleitet haben, das nicht sehen konnten."

Dass zu allem Überfluss auch noch Charles' spätes Tor nicht gegeben wurde, fand die künftige Trainerin der US-Nationalmannschaft gar "peinlich". Ihr bitteres Fazit: "Ich denke, wir wurden in einem Spiel beraubt, das 3:1 hätte ausgehen sollen."

In der Gruppe D führt nun erst einmal BK Häcken, das mit einem 2:1-Sieg beim Paris FC startete. Chelsea, der Champions-League-Sieger von 2021 und im Vorjahr im Halbfinale am FC Barcelona gescheitert, empfängt als nächstes am 23. November die Pariserinnen.