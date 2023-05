"Hat direkt Klick gemacht": Hoffenheim verpflichtet Doorn

Die TSG Hoffenheim hat sich für die kommende Saison in der Innenverteidigung verstärkt. Wie die Kraichgauerinnen mitteilten, wechselt Lisa Doorn vom diesjährigen niederländischen Meister Ajax Amstersam zur TSG.

Lisa Doorn bestritt für Ajax Amsterdam seit 2018 insgesamt 91 Pflichtspiele, in denen sie sechs Treffer erzielte. Für den niederländischen Verband durchlief sie alle U-Nationalmannschaften, spielte für die U 17 sowie die U 19 bei Europameisterschaften und nahm 2018 an der U-20-Weltmeisterschaft teil. Seit ihrem Debüt für das A-Nationalteam kam sie dort drei weitere Male zum Einsatz. In Hoffenheim erhält die 22-Jährige einen Vertrag bis 2025. Nach Marta Cazalla und Leonie Maier ist Doorn bereits der dritte externe TSG-Neuzugang für die kommende Spielzeit.

"Es macht uns sehr stolz, dass sich Lisa trotz anderer Möglichkeiten dazu entschieden hat, ihre nächsten Schritte mit uns zu gehen. Sie kommt als frischgebackene niederländische Meisterin in den Kraichgau, hat mit Amsterdam in dieser Saison zudem die Champions-League-Qualifikation gespielt und sich durch den Erfolg in der Liga die erneute Teilnahme gesichert", freut sich Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG Hoffenheim.

Lerch: "Spannende Spielerin mit enorm viel Potenzial"

Auch TSG-Trainer Stephan Lerch freut sich über "eine spannende Spielerin mit enorm viel Potenzial, die sich durch ihr sehr gutes Aufbauspiel, ihren starken linken Fuß und ihre Zweikampfstärke auszeichnet. Aufgrund ihrer Größe bringt sie zudem ein gutes Kopfballspiel mit. Lisa ist sehr ambitioniert und ehrgeizig. Durch diese Zielstrebigkeit und ihre fußballerischen Fähigkeiten trauen wir ihr sehr viel zu."

Für Doorn war es nach fünf Jahren in Amsterdam "an der Zeit, ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen. Bei der TSG Hoffenheim hat es für mich direkt Klick gemacht. Der Spielstil passt sehr gut zu mir und ich freue mich riesig darauf, nach der Sommerpause Teil des Teams zu werden." Die Bundesliga gelte als "eine der besten Ligen in Europa", wie Doorn betonte, "ich möchte mich mit meinen Fähigkeiten auf diesem Niveau beweisen und daran wachsen. Die Aussicht, gegen und mit einigen der größten Talente der Welt zu spielen, ist aufregend und ich kann es kaum erwarten. Ich bin sehr dankbar für diese Chance, die Weichen für ein neues Abenteuer sind gestellt!"