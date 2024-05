Hannover lässt Vujovic trotz Vertrags ziehen - und holt dafür einen Färinger

Die TSV Hannover-Burgdorf hat auf Wunsch den Vertrag von Branko Vujovic vorzeitig aufgelöst. Die Nachfolgelösung gaben die Niedersachsen in diesem Zuge auch bekannt: Mit Vilhelm Poulsen kommt der nächste Färinger in die Bundesliga.

Rollentausch in Hannover: Branko Vujovic (li.) verlässt die Recken, Vilhelm Poulsen kommt im Sommer. imago images/Die Recken - Franziska Zech

Noch vor Ende der Saison 2023/24 treibt die TSV Hannover-Burgdorf ihre Planungen für die kommende Spielzeit voran. Wie die Niedersachsen am Freitagmittag mitteilten, wird der ursprünglich bis 2025 laufende Vertrag mit Branko Vujovic bereits in diesem Sommer aufgelöst. Auf Wunsch des montenegrinischen Nationalspielers hin.

"Branko kam mit dem Wunsch auf uns zu, den Verein im Sommer zu verlassen", wird Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der Recken, zitiert: "Dabei wollen wir ihm keine Steine in den Weg legen und möchten uns im gleichen Zug für seinen Einsatz bei den Recken bedanken."

Vujovic war im Sommer 2022 nach Hannover gewechselt. Zuvor hatte er unter anderem mit Kielce im Champions-League-Finale gestanden. In Niedersachen konnte der montenegrinische Nationalspieler sein hohes Leistungsvermögen immer wieder andeuten und gemeinsam mit dem Team direkt in der ersten Saison die Qualifikation für die European League sichern. In 77 Pflichtspielen erzielte der Linkshänder 206 Tore für die Niedersachsen.

Vujovic, der "ein neues Kapitel im Sommer" aufschlägt, spricht von einer "sehr spannenden Erfahrung" in der Bundesliga. Cheftrainer Christian Prokop bezeichnet die "individuelle Stärke" des Linkshänders als wichtigen Baustein der jüngsten Erfolge.

Neue Nummer 9 in Niedersachsen

Die Verantwortlichen hatten allerdings nach Vujovics vorgebrachtem Wunsch bereits einen Plan B in der Tasche: Vilhelm Poulsen wechselt nämlich im Sommer zu den Recken, schließt die entstandene Lücke und unterzeichnete bereits einen Zweijahresvertrag. Der Halbrechte wird künftig mit der Rückennummer 9 auflaufen.

Nach Torhüter Joel Birlehm und Kreisläufer Thomas Alfred Solstad ist Poulsen der dritte Neue für kommende Saison. Er ist auch der dritte große Name einer "goldenen" Handball-Generation: Wie Elias Ellefsen a Skipagötu (THW Kiel) und Hakun West av Teigum (Füchse Berlin) kommt Poulsen von den nur 53.000 Einwohner fassenden Färöer Inseln, die ihren Aufschwung mit der ersten EM-Teilnahme in Deutschland eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben.

Er gilt als ein deckungs- und zweikampfstarker Spieler, der auch auf menschlicher Ebene gut in unser Team passt. Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der Recken

"Wir freuen uns sehr, dass wir die offene Lücke mit der Verpflichtung von Vilhelm schließen konnten", sagt Christophersen: "Er gilt als ein deckungs- und zweikampfstarker Spieler, der auch auf menschlicher Ebene gut in unser Team passt. Ich bin mir sicher, dass er gemeinsam mit Renars ein gutes Duo auf der halbrechten Position bilden wird."

Prokop lobt "breite Spielanlage und Kämpfer-Mentalität"

Der 24-jährige Färinger wurde in Torshavn geboren und hat bei H71 seine ersten Schritte im Profihandball gemacht. Über Fram Reykjavik ging der Weg 2022 nach Dänemark zu Lemvig-Thyboron, wo der 1,90 Meter große und 102 Kilogramm schwere Linkshänder seit zwei Jahren aktiv ist. Der Wechsel in die Bundesliga kann als der berühmte nächste Schritt bezeichnet werden.

"Er hat uns besonders mit seinem Ehrgeiz und Abwehrverhalten überzeugt", gibt Coach Prokop offen zu: "Vilhelm bringt eine breite Spielanlage und Kämpfer-Mentalität mit, die unserer Mannschaft gut zu Gesicht stehen wird. Bei uns bekommt er die Chance, seine persönliche Entwicklung - die noch nicht vollumfänglich abgeschlossen ist - weiter voranzutreiben."