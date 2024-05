Hanfmann gegen Murray unterbrochen - Siegemund und Koepfer stark

Eine Woche vor den French Open schlugen am Montag zwei deutsche Spielerinnen in Rabat auf - eine kam weiter. In Lyon gewann Dominik Koepfer sein Auftaktmatch, in Genf muss Yannick Hanfmann gegen Andy Murray nachsitzen.

Yannick Hanfmann ist auf dem Weg zum Sieg über Andy Murray beim ATP-Turnier in Genf vorerst gestoppt worden. Die Partie zwischen dem Karlsruher und dem zweimaligen Olympiasieger aus Großbritannien wurde am Montagabend beim Stand von 7:5, 4:1 für Hanfmann wegen Regens unterbrochen und wird am Dienstag (13 Uhr) fortgesetzt.

Hanfmann fehlen nur noch zwei Spielgewinne für ein weiteres reizvolles Duell mit einem der Größten der Tennisgeschichte: Im Achtelfinale würde der 30-Jährige auf Novak Djokovic treffen. Der Grand-Slam-Rekordchampion hatte wegen seiner Formkrise eine Wildcard für das Vorbereitungsturnier auf die French Open angenommen.

Koepfer will weiter Schwung holen

Unterdessen gewann Dominik Koepfer sein Auftaktmatch in Lyon. Gegen den unbekannten Spanier Javier Barranco Cosano setzte sich der Weltranglisten-67. mit 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 durch. Nach 2:34 Stunden gelang ihm das entscheidende Break zum Sieg. Im Achtelfinale trifft Koepfer auf den an Nummer eins gesetzten Franzosen Ugo Humbert.

Nach vier Erstrundenniederlagen in Serie hatte Koepfer zuletzt beim Masters in Rom seine erste Partie in diesem Jahr auf Sand gewonnen und sich sogar bis in die dritte Runde vorgespielt. Nun will er weiter Schwung für die French Open aufnehmen, die am Sonntag in Paris starten. Beim mit 651.865 Euro dotierten Turnier in Lyon ist er der einzige Deutsche im Feld.

Siegemund überrascht - Maria hat große Schwierigkeiten

Laura Siegemund ist nach einem überraschenden Sieg im marokkanischen Rabat ins Achtelfinale eingezogen. Die 36-Jährige aus Metzingen gewann gegen die an Position zwei gesetzte Russin Anna Blinkova mit 6:1, 7:6 (7:4) und trifft nun auf Camila Osorio (Kolumbien).

Die Weltranglisten-78. Siegemund, deren Fokus bei den anstehenden French Open auf dem Doppel liegen wird, ist die letzte verbliebene Deutsche in Rabat. Denn wenige Stunden zuvor hatte Tatjana Maria ihr Auftaktspiel gegen die Argentinierin Nadia Podoroska mit 2:6, 4:6 verloren. Gerade im ersten Satz hatte Maria große Schwierigkeiten, am Ende verwandelte Podoroska ihren zweiten Matchball nach nur 52 Minuten.