"Hammergruppe" für DHB-Frauen bei Olympia

In der Maison du Handball zu Creteil wurden am heutigen Dienstag die Vorrundengruppen für das olympische Handballturnier der Frauen ausgelost. Deutschland bekommt eine anspruchsvolle Gruppe, trifft dort aber auch auf bekannte Gegner.

"Das ist eine schwere Gruppe mit harten Gegnern. Drei der vier Schwergewichte sind bei uns gelandet", sagte Frauenbundestrainer Markus Gaugisch. Ähnlich kommentierte DHB-Präsident Andreas Michelmann das Los: "Mit den Frauen haben wir eine absolute Hammergruppe erwischt."

Das Turnier der Frauen beginnt bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier, am 25. Juli in der Paris Arena Süd 6. Nach Abschluss der Gruppenphase geht es am 6. August mit dem Viertelfinale im Stade Pierre-Mauroy zu Lille weiter. Dort werden auch am 10. August die Medaillen ausgespielt.

Jerome Fernandez, früherer Spieler des THW Kiel und Frankreichs Rekordtorschütze, fungierte als Losfee für das Frauenturnier. Die zwölf qualifizierten Mannschaften waren im Vorfeld auf sechs Lostöpfe eingeteilt, Frankreich durfte als Gastgeber sich nach Auslosung der ersten fünf Lostöpfe seine Gruppe aussuchen.

"Wir haben uns für die Gruppe B entschieden, denn in der Gruppe A sind Norwegen und Dänemark", begründete Frankreichs Coach Olivier Krumbholz seine Entscheidung . Damit sind drei Halbfinalisten der letzten Handball-WM Deutschlands Vorrundengegner, denn Schweden wurde im Anschluss als letzter Kontrahent in die Gruppe A gesetzt.

"Die Zielstellung ist es, bis nach Lille zu kommen", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann am Sonntag. In Lille werden beim olympischen Handball-Turnier das Viertelfinale und die Medaillenspiele ausgetragen. DHB-Sportvorstand Axel Kromer bekräftigte: "Wir wollen bei Olympia so erfolgreich wie möglich sein und nach den fünf Vorrundenspielen in Paris nicht nach Hause fahren. Dafür werden wir alles tun."

Derzeit laufen beim Verband die Planungen für die unmittelbare Vorbereitung beider Teams auf die Sommerspiele. Die Olympia-Generalprobe steigt für die Frauen und Männer bei einem gemeinsamen Drei-Nationen-Turnier vom 19. bis 21. Juli in Deutschland. Der genaue Spielort und die jeweiligen Gegner stehen laut Kromer noch nicht fest.

Die Frauen-Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch sucht der DHB einen weiteren Testspiel-Gegner. "Wir haben momentan Einladungen, die uns terminlich nicht perfekt passen. Da sind wir in intensiven Verhandlungen", berichtete Kromer.

Gruppe A

Norwegen

Deutschland

Slowenien

Schweden

Dänemark

Südkorea

Gruppe B

Ungarn

Niederlande

Spanien

Frankreich

Brasilien

Angola