Haller: "Ich wollte fühlen, gebraucht zu werden"

Sebastien Haller befindet sich gerade in bestechender Form, davon zeugen viele Tore in der Eredivisie und auch in der Champions League. Seine Rückkehr in die Niederlande bezeichnet der Angreifer keineswegs als Rückschritt, mit seinem "Ja" für die Nationalelf der Elfenbeinküste hat er zudem eine weitere Herausforderung angenommen.

Sebastien Haller jubelte in der Champions League auch gegen Dortmund. imago images/Pro Shots