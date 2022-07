Haie verpflichten Verteidiger Stanton

Die Kölner Haie haben am Freitag zwei Personalien vermeldet. So wechselt Verteidiger Ryan Stanton ins Rheinland. Zudem verlängerten die Domstädter den Vertrag mit David McIntyre.

"Ryan ist ein erfahrener, stabiler Verteidiger. Er erfüllt seine Position, trifft gute Entscheidungen und spielt kompromisslos. Schon in der letzten Saison hatten wir ihn im Visier. Wir freuen uns, dass es dieses Jahr geklappt hat", sagte der Kölner Coach Uwe Krupp über den 32-Jährigen.

Der Kanadier, der über die Erfahrung von 120 NHL-Spielen für die Chicago Blackhawks, Vancouver Canucks und Washington Capitals verfügt, spielte in der vergangenen Saison in der AHL für die Rockford IceHogs und kam in 61 Spielen auf drei Tore und 15 Vorlagen.

McIntyre bleibt in Köln

Obendrein verlängerten die Haie den Vertrag mit David McIntyre (35) um eine weitere Saison. Der Center war während der vergangenen Spielzeit 2021/22 nach Köln gewechselt. "David war maßgeblich am Viertelfinal-Einzug in der vergangenen Saison beteiligt. Er ist sich für keine Aufgabe zu schade, ein Leader auf dem Eis und auch in der Kabine ein Vorbild für unsere jungen Spieler", so Krupp.