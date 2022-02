Haie verlieren erneut - Torhungrige Münchner - Iserlohn überrascht in Mannheim

Der Negativlauf der Kölner hielt auch in Schwenningen an, die Haie konnten nur eines der letzten elf Spiele gewinnen. Iserlohn überraschte in Mannheim und gab die Rote Laterne ab. Torhungrig zeigte sich München.

Schwenningens Alexander Karachun jubelt, Haie-Goalie Justin Pogge ist geschlagen. imago images/Eibner