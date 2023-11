Haie mit individuellen Fehlern - Wolfsburg dominiert in Köln

Eishockey - Highlights by MagentaSport 28.11.2023

5:32Bereits im ersten Drittel schossen die Grizzlys Wolfsburg eine 2:0-Führung heraus, die sie die gesamte Spielzeit über nicht mehr abgaben. Damit zogen die Gäste auch in der Tabelle an den Haien, die ihr zweites Heimspiel in Serie verloren, vorbei.