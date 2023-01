Hälfte der Ablöse selbst bezahlt: Perez' doppelt besonderer Wechsel

Einen Transfer, wie man ihn nicht ganz so oft sieht, gab es zum Jahreswechsel in Spanien: Lucas Perez wechselt zwei Ligen weiter nach unten und zahlt sogar bei der Ablöse mit.

Lucas Perez kann getrost als Wandervogel bezeichnet werden, hat er in seiner Karriere doch schon einige Vereine gehabt. 2017 wechselte er zum Beispiel für 20 Millionen Euro zum FC Arsenal, machte dort 14 Spiele und erzielte vier Tore. Mittlerweile hat es sich der 34-Jährige wieder in Spanien gemütlich gemacht.

Nach Stationen in Alaves und Elche ist der Stürmer Ende Januar 2022 in Cadiz gelandet. Dort absolvierte er insgesamt 29 Spiele (sechs Treffer), in der Hinrunde der aktuellen Saison kam er 14-mal zum Zug (drei Tore). Weitere Partien werden zunächst nicht dazukommen.

Denn Lucas Perez wechselte zum Jahreswechsel zu Deportivo La Coruna, wo er bereits 2014/15, 2015/16 und 2017/18 gespielt hat und nun einen Vertrag für eineinhalb Jahre unterschrieb. Besonders ist dieser Wechsel zum einen, da der Offensivmann von der ersten spanischen Liga in die dritte Spielklasse geht. "Depor" spielt nämlich nun die zweite Saison in Serie in der dritten Liga.

Besonders ist der Wechsel zum anderen, da der neue Mann einen Teil seiner Ablöse selbst bezahlt. Von der einen Millionen Euro, die Cadiz haben wollte, übernimmt der Stürmer laut "Marca" 493.000 Euro selbst, die restlichen 507.000 zahlt Deportivo La Coruna. Lucas Perez hat in seiner Karriere zwar viele Vereine gehabt, aber nach diesem Transfer dürfte klar sein, dass im "Depor" besonders am Herzen liegt.