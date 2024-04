"Haben noch einiges vor": Erfolgstrainer Xabi Alonso bleibt in Leverkusen

Leverkusen hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Großen Anteil an diesem Erfolg hat Trainer Xabi Alonso. Obwohl andere Vereine den Spanier verpflichten wollten, bleibt er bei der Werkself.

Mit Trainer Xabi Alonso läuft es für den Fußball-Verein Bayer Leverkusen. Der Deutsche Meistertitel ist in Sichtweite. Bayer Leverkusen steht nach dem späten Sieg gegen Hoffenheim (2:1) und der Niederlage von Bayern gegen Dortmund (0:2) mit 13 Punkten Vorsprung auf Platz eins.

Auch im DFB-Pokal und international steht die Mannschaft gut da: Im deutschen Pokal-Halbfinale ist Zweitligist Düsseldorf am Mittwoch in Leverkusen zu Gast und in der kommenden Woche empfängt Bayer im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League den englischen Vertreter West Ham United.

Mein Job ist hier definitiv noch nicht beendet. Xabi Alonso

Diesen Erfolg rechnen viele Leute Xabi Alonso an, nicht nur die Fans des Vereins. Andere Klubs würden ihn deshalb wohl auch gern als Trainer haben. Der FC Bayern zum Beispiel und Liverpool hatten wohl Interesse. Für beide Vereine hat er früher auch gespielt.

Doch am Freitag gab Xabi Alonso bekannt: Er bleibt noch eine Weile bei Bayer Leverkusen. "Mein Job ist hier definitiv noch nicht beendet, und wir haben noch einiges vor", sagte der Spanier.