"Hab mich mit diesem Szenario null beschäftigt": Schlittert der HC Erlangen planlos in die 2. Liga?

Der Negativtrend des HC Erlangen geht weiter. Der Handball-Bundesligist aus Bayern hat plötzlich nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Doch der Verein scheint völlig unvorbereitet zu sein auf den "worst case".

René Selke will sich mit dem Thema Abstieg und der Kaderplanung für die 2. Liga noch nicht beschäftigt haben. picture alliance / Sportfoto Zink / Daniel Marr

Sechs Pleiten in Folge, in der vergangenen Woche den Trainer gewechselt, zuletzt die Niederlage im Kellerduell beim Bergischen HC - der HC Erlangen befindet sich in einer sportlich prekären Situation. Nur noch zwei Zähler haben die Bayern Vorsprung auf den BHC, der auf dem ersten Abstiegsrang der Handball-Bundesliga steht.

Die Tabelle der Handball-Bundesliga

Da sollten die Verantwortlichen des HCE im Hintergrund auf den "worst case", den Abstieg in die 2. Handball-Bundesliga, vorbereitet sein oder zumindest daran arbeiten. Hätte Erlangen im Abstiegsfall überhaupt noch (einen) Spieler: Sind (die) Verträge gültig für die 2. Liga?

Darauf angesprochen sagte HCE-Geschäftsführer René Selke, in der Halbzeitpause des BHC-Spiels, am Dyn-Mikrofon: "Ich bin ganz, ganz ehrlich. Ich habe mich mit diesem Szenario null beschäftigt. Wir beschäftigen uns mit dem heutigen Spiel und danach beschäftigen wir uns mit Mittwoch (Anm. d. Red.: 1. Mai) und der MT Melsungen im Heimspiel. Alles andere kommt danach. Deshalb kann ich die Frage so wirklich nicht beantworten."

Sollte das wirklich stimmen, stellen sich mehrere Fragen: Ist das Ausdruck totaler Überzeugung, dass der Mannschaft die Trendwende gelingt? Naivität? Fahrlässigkeit? Es ist in jedem Fall eine sehr optimistische Herangehensweise des HC Erlangen.