Haaland-Titelverteidigung wackelt - Kehrt Ortega Moreno ins Tor zurück?

Vier Siege fehlen Manchester City noch zur Titelverteidigung in der Premier League. Beim 2:0 in Nottingham gab es gute und schlechte Nachrichten für Trainer Pep Guardiola.

Beim 4:0 in Brighton zuvor hatte noch nahezu alles geklappt, beim 2:0 in Nottingham am Sonntag stimmte zumindest das Ergebnis: Mit viel Mühe hat sich Manchester City, obwohl derzeit nur Zweiter, in der Pole Position im Kampf um den Premier-League-Titel gehalten.

"Dieses Spiel war gefährlich", räumte Pep Guardiola ein und "dankte" indirekt sogar dem Greenkeeper: "Wir hatten echt Glück, dass der Platz trocken und hart war. Bei besseren Platzverhältnissen hätten sie getroffen." So aber seien die Gastgeber bei ihren Torchancen nicht in der Lage gewesen, die Bälle gut zu verarbeiten.

Wie es dennoch geht, bewies Erling Haaland, der als Einwechselspieler nach seiner Zwangspause in Brighton mit cleverer Ballbehandlung sein 21. Saisontor schoss und die Partie in der 71. Minute entschied. Damit führt er die Torjägerliste zwar wieder alleine an, muss allerdings nach seinem Start-Ziel-Sieg im Vorjahr (36 Tore) weiterhin um die Titelverteidigung bangen: Ex-Teamkollege Cole Palmer (20 Tore, Chelsea) ist ihm ebenso dicht auf den Fersen wie Alexander Isak (19, Newcastle), Ollie Watkins (19, Aston Villa) und Dominic Solanke (18, Bournemouth).

Bei Ederson "sieht es nicht gut aus"

Für ManCity war die gute Nachricht am Sonntag aber erst mal, dass Haaland nach zähen Wochen, in denen er unter anderem im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid (3:3/3:4 i.E.) leer ausgegangen war, noch einmal in Fahrt zu kommen scheint. Die schlechte: Torhüter Ederson verletzte sich erneut. Der Brasilianer musste zur Pause aufgeben und wurde später mit einer Armschlinge gesichtet. "Es sieht nicht gut aus", schwante Guardiola Böses.

Allerdings weiß der Katalane mit Stefan Ortega Moreno eine zuverlässige Alternative in seinen Reihen. Der Ex-Bielefelder durfte sich unlängst sogar Hoffnungen machen, Ederson als Nummer eins abzulösen, als dieser nach einer Oberschenkelverletzung erst einmal auf der Bank geblieben war. Guardiola jedoch setzte ab dem Rückspiel gegen Real doch wieder auf Ederson - nur um ihn jetzt womöglich in den restlichen fünf Pflichtspielen aufs Neue ersetzen zu müssen.

In der Liga braucht ManCity dabei noch vier Siege, um sicher vor Arsenal - das mit einem Spiel mehr ganz oben thront - zu landen, ehe eine Woche nach dem finalen Spieltag noch das im FA-Cup-Finale gegen Manchester United in Wembley wartet.