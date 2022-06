Haaland-Deal offiziell: ManCity nennt Vertragsdetails

Erling Haaland (21) schließt sich Manchester City an - das ist jetzt auch offiziell. Genauso wie die Vertragslaufzeit des Norwegers.

Haaland, der Zweite. Erling folgt ab 1. Juli auf Alf-Inge, der Sohn auf seinen Vater, der zwischen 2000 und 2003 auch schon für die Skyblues gespielt hatte. Das machte City am Montag nun endgültig offiziell, ebenso Haalands Vertragslaufzeit bis 2027.

"Ich wurde in England geboren und bin schon mein ganzes Leben City-Fan. Das ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie", verkündete der 21-Jährige in seinem ersten Interview auf den Vereinsplattformen des englischen Meisters, der Haalands Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro aktivierte.

Die Skyblues freuen sich ebenfalls auf einen der verheißungsvollsten Stürmer Europas, der in zweieinhalb Jahren bei Borussia Dortmund 86 Tore (89 Spiele) schoss: "Erling hat alles, was wir von einem Stürmer wollen", wird Sportdirektor Txiki Begiristain zitiert. "In der Champions League hat er gezeigt, dass er sich auf höchstem Level behaupten kann und ich bin mir sicher, dass er auch in unserem System zur Geltung kommen wird."

Die Rückennummer ihres Königstransfers haben die Citizens zwar noch nicht kommuniziert, es wird aber schon ein heißer Favorit gehandelt: Haalands Dortmunder Nummer 9 ist von Gabriel Jesus besetzt, die 15, die einst sein Vater trug, wäre frei.