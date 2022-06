Gvardiol im Pech: Reha in Thalgau statt Nations League mit Kroatien

RB Leipzigs Josko Gvardiol wird nicht mit der kroatischen Nationalmannschaft in der Nations League antreten. Eine Prellung aus dem Saisonfinale setzt den 20-Jährigen weiter außer Gefecht.

Leipzigs kroatischer Nationalspieler Josko Gvardiol verpasst die anstehenden vier Länderspiele in der Nations League gegen Österreich (2x), Dänemark und Frankreich. Der 20-jährige Verteidiger laboriert nach wie vor an den Folgen einer Prellung, die er zum Saisonende durch einen Schlag erlitten hatte. Deshalb hatte er bereits die beiden letzten Liga-Spiele gegen Augsburg und Bielefeld verpasst. Im siegreichen DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg wurde Gvardiol erst in der 113. Minute eingewechselt.

Da die Beschwerden auch bei der kroatischen Auswahl noch nicht hundertprozentig abgeklungen sind, will man kein Risiko eingehen. Stattdessen soll Gvardiol ab der kommenden Woche im österreichischen Thalgau im "Athlete Performance Center" von Red Bull mit der Reha beginnen. Bei RB Leipzig erwartet man, dass der Defensiv-Allrounder zum Trainingsstart wieder komplett fit in Leipzig antreten wird.