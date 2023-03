Gutes Omen? Final-Schiedsrichter von 2020 pfeift FCB gegen PSG

Am Mittwoch müssen die Bayern gegen die Weltstars Lionel Messi und Kylian Mbappé bestehen. Hoffnung könnte die Nominierung des Referees machen.

Denn wie die UEFA am Montag mitteilte, wird Daniele Orsato die Partie am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) leiten. Ihm assistieren Ciro Carbone und Alessandro Giallatini, Maurizio Mariani wird der Vierte Offizielle sein. Im Videoraum sitzen Massimiliano Irrati und Paolo Valeri.

An den 47-jährigen Italiener haben die Bayern äußerst gute Erinnerungen: Denn Orsato war auch mit der Leitung des Champions-League-Finals 2020 in Lissabon betreut. Damals standen sich ebenfalls die Bayern und PSG gegenüber. Und am Ende durfte der FCB dank des Kopfballtreffers von Kingsley Coman den Henkelpott in Empfang nehmen.

Ein gutes Omen also für die Bayern, die bisher vier von fünf Partien, die sie unter Orsato bestritten haben, für sich entscheiden konnten. Die einzige Niederlage datiert aus 2019, als es ein 1:3 gegen den FC Liverpool gab. Allerdings brachte Orsato auch nicht immer automatisch Glück. Denn den letzten Gesamtvergleich im Viertelfinale 2020/21 entschied PSG für sich: Zwar gewann der FCB das von Orsato geleitete Rückspiel in Paris mit 1:0, doch in der Königsklasse war wegen der damals noch gültigen Auswärtstorregel nach dem 2:3 im Hinspiel Endstation.

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel ist die Ausgangslage für die Bayern allerdings dank des 1:0-Hinspielerfolgs in Paris besser. Jedoch wird in der Allianz Arena Kylian Mbappé wohl von Beginn an spielen. Und der Vize-Weltmeister wirbelte die Bayern-Abwehr in Paris nach seiner Einwechslung gehörig durcheinander.