"Gut ausgebildet": Witte wechselt nach Aalen

Michel Witte komplettiert das Torhüter-Trio des VfR Aalen. Der 23-Jährige kommt vom luxemburgischen Erstligisten FC Etzella Ettelbrück.

Wird in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest auflaufen: Michel Witte (re.). VfR Aalen

Aalens neuer Torhüter wurde in den Jugendmannschaften des Karlsruher SC und des VfB Stuttgart ausgebildet. 2019 ging Witte seine ersten Schritte im Herrenbereich beim BFC Dynamo, wechselte aber nach einem Jahr bereits nach Ettelbrück. Dort absolvierte er insgesamt 60 Spiele und schoss dabei sogar ein Tor. Nun kehrt Witte nach Deutschland zurück. Bei Aalen hat der gebürtige Pforzheimer einen Einjahresvertrag unterschrieben.

"Michel Witte ist ein ehrgeiziger, sehr gut ausgebildeter und zielstrebiger Torwart, für den kein Weg zu weit und kein Aufwand zu groß ist, um sich stetig weiter zu entwickeln", wird Geschäftsführer Giuseppe Lepore in der Pressemitteilung zitiert. Er führt aus: "In den beiden letzten Jahren hat er als Stammtorwart in der ersten luxemburgischen Liga wichtige Erfahrungen sammeln können und war ein zuverlässiger Rückhalt seiner Mannschaft beim erreichten Klassenerhalt."

Auch Cheftrainer Tobias Cramer zeigt sich von dem neuen, "enorm wichtigen Eckpfeiler" begeistert: "In den Gesprächen wurde deutlich, mit welchem Engagement Michel die zukünftige Saison bestreiten möchte. Deshalb werden wir ihm natürlich diese Plattform in der Regionalliga Südwest bieten und freuen uns auf seine Fähigkeiten."