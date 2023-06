Gündogan schließt BVB-Rückkehr aus - und warnt vor Aktionismus

Ilkay Gündogan hat einen Wechsel in die Bundesliga und damit auch zum BVB ausgeschlossen. In der Nationalelf will er am Selbstverständnis arbeiten - beginnend schon beim "Heimspiel" am Dienstag.

Zukunft immer noch offen: Ilkay Gündogan am Montag auf der DFB-Pressekonferenz. picture alliance / GES/Markus Gilliar