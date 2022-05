Guardiola staunt über Liverpool - und verspricht Zigarren

"Ich sage nicht, dass die Premier League besser als die Champions League ist, aber ...": Pep Guardiola über eine besondere Meisterschaft mit Manchester City - und einen besonderen Rivalen.

Pep Guardiola gehört sicher zu den emotionaleren Trainern der Fußballwelt, doch wer hätte nach diesem Spielverlauf nicht geweint? Als Manchester Citys 3:2-Sieg gegen Aston Villa abgepfiffen war, brach der Katalane jedenfalls erst mal in Tränen aus und eilte in die Kabine.

14 Minuten vor Schluss hatte seine zum Siegen verdammte Mannschaft mit 0:2 zurückgelegen; plötzlich war es die Titelverteidigung gewesen, die einem Wunder gleichgekommen wäre, nicht Liverpools Last-Minute-Meisterschaft. Doch angeführt vom eingewechselten Ilkay Gündogan traf City binnen fünf Minuten und 36 Sekunden dreimal.

Guardiolas Tennisvergleich in einer Liga, "die nicht lügt"

"Wir sind Legenden", sprach Guardiola, als er mit trockenem Gesicht wieder aufgetaucht war. "Man wird sich an uns erinnern. Diese Jungs sind Legenden, das müssen die Leute zugeben. In diesem Klub sind sie unsterblich." Im Februar 2005 hatte ManCity letztmals ein 0:2 in der Liga noch umgebogen, aber was heißt das schon, wenn man so gut wie nie 0:2 in Rückstand gerät?

Guardiola, nun schon zum zehnten Mal in seiner 13. Saison als Trainer Meister, wählte einen Tennisvergleich. "Wir reden immer über die großen Daten. Aber wo war das heute? Das war ein komplett anderes Spiel als sonst. Es ist, als würde man zum Wimbledon-Triumph aufschlagen - das ist das schwerste Aufschlagsspiel", sagte der 51-Jährige, der vor der Partie seinen Spielern noch einzuimpfen versucht hatte, dass ein ganz normales Ligaspiel auf sie warte.

"Wir hatten Glück", so Guardiola weiter. "Ich sage nicht, dass die Premier League besser als die Champions League ist, aber die Liga ist ehrlich, sie lügt nicht. Es gibt 38 Spiele, zuhause und auswärts, voller Probleme." Dass ManCity sie nun zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren gewonnen hat, sei vielleicht "das Beste, was wir in unseren Karrieren erreicht haben". Das werde einem "in vier oder fünf Jahren" klar werden.

Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Team wie Liverpool gesehen. Pep Guardiola

Zumal seine Mannschaft erneut alles andere als konkurrenzlos war. "Ich möchte Liverpool zu diesem unglaublichen Kampf gratulieren", sagte Guardiola staunend über den um einen Punkt geschlagenen Vizemeister. "Unsere Leistung hängt mit der Größe unseres Rivalen zusammen. Wir waren nur einen Inch besser als sie, sie sind auch Gewinner. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Team wie Liverpool gesehen. Sie haben uns Saison für Saison geholfen, eine bessere Mannschaft zu werden."

Während Liverpool am kommenden Sonntag eine Siegerparade abhalten wird - unabhängig vom Ausgang des Champions-League-Finals am Tag zuvor -, sind die ManCity-Profis schon am heutigen Montag dran. "Hoffentlich feiern wir morgen mit Zigarren und Bier", so Guardiola am Sonntag. "Ich werde meine Zigarren mitbringen, keine Sorge."

An seine Zukunft bei ManCity wollte er im Siegestaumel noch nicht denken. Auf die Frage, ob er nun seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängern werde, antwortete er: "Jetzt erst mal Golf! Ich brauche das!"