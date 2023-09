Guardiola greift nach der Titelverteidigung: Ein CL-Sieg "nichts Außergewöhnliches"

Nach dem erstmaligen Triumph in der Königsklasse ist Manchester-City-Coach Pep Guardiola noch nicht satt. Auch in dieser Spielzeit wollen die Skyblues den Henkelpott.

Will mit den Citizens den Champions-League-Pokal verteidigen: Pep Guardiola. IMAGO/Action Plus

Nach vielen Jahren des Wartens geht Manchester City erstmals als Titelverteidiger in die neue Champions-League-Saison. Und die Rolle des Titelverteidigers ist in den Augen des ehrgeizigen Pep Guardiola an der Seitenlinie der Skyblues nicht nur eine Floskel. Für den Katalanen zählt auch in diesem Jahr nur eines: Der Titel der Königsklasse.

Skyblues sind titelhungrig

"Wir haben jede Saison das gleiche Ziel: Wir wollen das erste Spiel gewinnen, wir wollen in die Runde der letzten 16 einziehen - und wir wollen die Champions League gewinnen", machte der 52-Jährige vor dem Auftaktmatch gegen Roter Stern Belgrad (Dienstag, 21 Uhr) aus dem Offensichtlichen kein Geheimnis. "Daran hat sich nicht geändert, weil wir letztes Jahr gewonnen haben. Wir wollen die Krone verteidigen, aber dieser Wettbewerb erlaubt uns keine Fehler."

Er fordert deshalb, "dass sich die Spieler nicht zurücklehnen". Denn für Manchester City sei der erstmalige Triumph in der Königsklasse zwar ein historischer Erfolg, in der fast 70-jährigen Geschichte des Wettbewerbs sei ein einmaliger Gewinn allerdings "nichts Außergewöhnliches". "Wie viele Klubs haben die Champions League einmal gewonnen? Viele", so Guardiola, der davon überzeugt ist, dass eine Titelverteidigung in der Champions League "leichter" ist als deren erstmaliger Gewinn.

Foto-Event macht Lust auf mehr

Die Gier nach diesem Erfolg, der zuletzt Real Madrid zwischen 2016 und 2018 zweimal glückte, versuchten die Verantwortlichen bei den Cityzens mit einem Foto-Event zu erhöhen. "Gestern haben wir ein Foto gemacht mit der Mannschaft und den vier Trophäen (FA Cup, Premier League, UEFA Super Cup und Champions League, Anm. d. Red.). Wenn du die Champions-League-Trophäe vor dir siehst, macht dich das so glücklich, das können wir nicht leugnen", erklärte Guardiola.

Das Ziel, die Trophäe auch im kommenden Jahr in der Vitrine bewundern zu können, soll bereits beim Auftakt gegen die Serben - übrigens ebenfalls einmaliger Titelträger des CL-Vorgängers Europapokal der Landesmeister (1990/91) - auf den Weg gebracht werden.