Guardiola: "Erling hat einen Schlag abbekommen"

Nach seinem Wechsel im Sommer kehrte Erling Haaland am Dienstagabend mit ManCity nach Dortmund zurück. Auf dem Feld blieb es eine unspektakuläre Rückkehr, die obendrein früh endete.

Wohl die meisten der 81.000 Zuschauer waren überrascht, als Erling Haaland nach der Halbzeit der Partie nicht mehr auf dem Feld stand, sondern stattdessen lächelnd kurz nach Wiederbeginn der Partie auf der Bank Platz nahm. Was war passiert? "Ich habe ihn sehr müde gesehen - und er hat einen Schlag abbekommen, ich wollte kein Risiko eingehen", erklärte Trainer Pep Guardiola bei "Prime Video" nach der Partie. Ein Einsatz Haalands am Samstag (13.30 Uhr) in der Premier League bei Leicester City ist noch offen. "Er lief schon wieder normal. Wir werden sehen, wie das wird", meinte der katalanische Coach weiter.

Haaland und die blasse Rückkehr

In den 45 Minuten plus Nachspielzeit, in denen der Norweger an alter Wirkungsstätte in Dortmund auf dem Feld stand, hatte er - wie sein gesamtes Team - keine einzige klare Torchance. Ein geblockter Schuss, das war's. "Dass Erling nicht gut im Spiel war, lag an uns", lobte daher Edin Terzic seine Mannschaft, die gerade vor der Pause selbst einige gute Chancen vergab.

Dass es trotzdem alles andere als leicht gewesen war, den ehemaligen Teamkollegen zu verteidigen, erklärte Mats Hummels: "Es erfordert gegen ihn sehr viel Konzentration, für mich vielleicht noch mehr, weil ich gegen ihn vielleicht noch etwas früher starten muss", meinte der Innenverteidiger in Anspielung auf das hohe Tempo Haalands.

Kobel beim Elfmeter: "Hatte mich eigentlich auf ihn gefreut"

Besonders herzlich sprach Gregor Kobel nach der Partie mit seinem Ex-Kollegen. Der Grund: "Ich habe mich eigentlich gefreut, dass er den Elfmeter schießt, aber er war ja leider nicht mehr auf dem Platz. Er ist ein super Typ und wir hatten im Training immer das eine oder andere Battle. Das war immer eine Herausforderung und hat Spaß gemacht." Sein "Battle" gewann Kobel beim gehaltenen Elfmeter von Riyad Mahrez am Ende trotzdem - wenn auch nicht gegen Haaland.