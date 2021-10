Grubauer muss bei Kraken-Debakel früh vom Eis - Lange Sperre für Kane

Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken die dritte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Sein Arbeitstag war eher kurz.

Der deutsche Torhüter erlebte am Montag (Ortszeit) beim 1:6 bei den Philadelphia Flyers keinen guten Tag. Nach nicht einmal 29 Minuten und fünf Gegentoren wurde er ausgewechselt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Grubauer 15 Schüsse pariert.

Seattles Trainer David Hakstol nahm den 29 Jahre alten Deutschen in Schutz: "Die Auswechslung sagt nichts aus. Er hat für uns bereits gute Leistungen abgeliefert. Aber wenn ich es noch einmal machen müsste, hätte ich ihn schon früher rausgeholt." Die neu gegründeten Kraken stehen mit drei Punkten aus vier Spielen auf dem vierten Platz in der Pacific Division.

Bei Philadelphia verbuchte Derick Brassard einen Treffer und zwei Vorlagen. Damit war er der Top-Scorer auf dem Eis. Darüber hinaus waren zehn weitere Flyers-Spieler an mindestens einem Tor beteiligt.

Weiter ungeschlagen sind unter anderem die St. Louis Blues, die beim 7:4-Erfolg bei den Arizona Coyotes im zweiten Spielabschnitt für die Entscheidung sorgten. Jordan Kyrou hatte mit einem Doppelpack und zwei Vorlagen einen großen Anteil am zweiten Saisonsieg.

Kane muss lange zuschauen

Evander Kane ist unterdessen für 21 Spiele gesperrt worden. Der Flügelstürmer der San Jose Sharks verstieß gegen das von der Liga vorgeschriebene Corona-Protokoll. Sein Arbeitgeber bestätigte am Montag (Ortszeit): "Wir wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass Evander Kane für die Nichteinhaltung der Sicherheitsprotokolle für 21 Spiele ohne Bezahlung gesperrt wurde. Wir sind extrem enttäuscht und werden Evanders Status nicht weiter kommentieren, bevor die verhängte Sperre abgelaufen ist."

Der 30-Jährige, gegen den in der Vergangenheit wegen Glücksspielvorwürfen ermittelt worden war, sprach von einem Fehler, der aufrichtig bedauere und für den er die Verantwortung übernehme. "Während meiner Suspendierung werde ich weiterhin an Beratungsgesprächen teilnehmen, die mir helfen sollen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen", erklärte er.

Kane fehlte bereits beim Trainingscamp der Sharks und verpasste auch den Saisonauftakt gegen die Winnipeg Jets. Er ist am 30. November gegen die New Jersey Devils wieder spielberechtigt.

NHL vom Montag, 18. Oktober

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 1:2 n.V.

Philadelphia Flyers - Seattle Kraken 6:1

Calgary Flames - Anaheim Ducks 2:3 n.V.

Arizona Coyotes - St. Louis Blues 4:7