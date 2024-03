Großes Update im FM24: Diese Bundesliga-Talente sind jetzt noch stärker

Rocco Reitz - Borussia Mönchengladbach

Im Alter von sieben Jahren war Rocco Reitz 2009 in den Gladbacher Nachwuchs gewechselt. In den letzten Monaten hat er sich in der ersten Mannschaft der Fohlen etabliert. Der 21-Jährige wurde in allen 23 Bundesliga-Saisonspielen bislang eingesetzt - dabei erzielte er schon fünf Tore. Borussia Moenchengladbach via Getty Images