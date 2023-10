Groß verweigert Kampfansage an Kimmich: "Kenne meine Rolle"

Nicht Leon Goretzka, sondern Pascal Groß lief gegen die USA in Abwesenheit von Joshua Kimmich an der Seite von Ilkay Gündogan auf. Der Brighton-Profi wollte daraus aber nicht zu viel ableiten.

Drei zu 80: Angesichts der Zahl der Länderspiele würde sich ein Duell zwischen Pascal Groß und Joshua Kimmich nicht auf Augenhöhe abspielen. Und doch versuchte mancher Beobachter des überzeugenden deutschen 3:1-Siegs über die USA eine Konkurrenzsituation heraufzubeschwören.

"Nee", antwortete Groß entschieden auf die Frage, ob er sich in Richtung EM ein Duell mit Kimmich liefern könne. "Weil ich meine Rolle kenne", sagte der Routinier, der erst im September sein Debüt im Trikot der Nationalelf gegeben hatte. "Es war schön, heute zu spielen", meinte Groß und führte seine eigene gute Leistung auch auf den starken Nebenmann zurück. "Ilkay gibt jedem Spieler ein gutes Gefühl", sagte der 32-Jährige über Kapitän Gündogan, "er ist ein absoluter Topspieler, der eine unfassbare Spielintelligenz und Ballsicherheit hat. Ich habe mich wohl gefühlt auf dem Platz, wir haben es gut gemacht."

93 Prozent von Groß' Pässen kamen an, alle vier Zweikämpfe gewann er bis zu seiner Auswechslung gegen Leon Goretzka in der 70. Minute. Folgerichtig war auch Nationaltrainer Julian Nagelsmann angetan: "Pascal ist ein sehr schlauer und intelligenter Fußballer, sehr schlau im Raum, im Binden von Gegenspielern, ist mutig und hat ein gutes Gegenpressing, kann viele Positionen spielen."

Ein weiteres Argument, das Nagelsmann nachschob, könnte der langanhaltenden Nationalmannschaftsmüdigkeit in der deutschen Öffentlichkeit entgegenwirken, die ohnehin seit dem Ende der Ära Flick zu verfliegen scheint. "Er hat das Leuchten in den Augen", schwärmte der Bundestrainer über Groß, "für ihn ist die Nationalmannschaft was Besonderes. Er brennt."