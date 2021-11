Griger führt die Slowakei zum Kantersieg gegen die Schweiz

Trotz zwei Corona-Infektionen ist das Eishockey-Team der Slowakei mit einem Kantersieg in den Deutschland Cup in Krefeld gestartet. Mann des Abends: David Griger.

Am Donnerstag deklassierte der Ex-Weltmeister die Schweiz mit 7:1 (1:1, 1:0, 5:0). Die Eidgenossen kassierten zu viele Strafzeiten und gingen im Schlussdrittel unter.

Zunächst aber konnte die Schweiz das frühe 1:0 von Griger noch ausgleichen, ehe nach einer knappen halben Stunde erneut Griger die Slowaken in Führung brachte. Auch das 5:1 kurz vor dem Ende erzielte der Stürmer der Slowakei, der damit der Matchwinner für sein Team in Krefeld war.



Die Schweiz ist am Samstag zweiter deutscher Gegner. Gegen die Slowakei tritt das Team von Bundestrainer Toni Söderholm zum Abschluss am Sonntag an.

Bei den Slowaken waren vor dem Spiel zwei positive Corona-Tests bekannt geworden, obwohl alle Spieler geimpft sind. Beide Profis wurden isoliert.

Slowakei - Schweiz 7:1 (1:1, 1:0, 5:0)

Tore: 1:0 Griger (03:00), 1:1 Corvi (12:31), 2:1 Griger (29:32), 3:1 Kristof (46:11), 4:1 Holesinsky (57:49), 5:1 Griger (58:15), 6:1 Takac (58:42), 7:1 Hrehorcak (59:57) Strafminuten: Slowakei 4 - Schweiz 10 plus Matchstrafe (Thürkauf)