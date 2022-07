Griechenland bei EM mit vier Antetokounmpo-Brüdern

Der frühere Basketball-Europameister Griechenland kann bei der EM (1. bis 18. September) mit Finalrunde in Berlin auf Superstar Giannis Antetokounmpo bauen.

Der 27 Jahre alte Forward von den Milwaukee Bucks gehört zum 23-köpfigen vorläufigen Aufgebot, das am Dienstag berufen und bekanntgegeben wurde. Neben Giannis gehören auch seine drei Brüder Alex, Kostas und Thanasis Antetokounmpo zum vorläufigen Kader des Europameisters von 2005.

Das Team um den Topstar bekommt es in der Gruppe C in Mailand mit Italien, Kroatien, der Ukraine, Estland sowie Großbritannien zu tun und gilt als Gruppenfavorit. Zu einem Duell mit Deutschland könnte es frühestens im Viertelfinale kommen.

Die Finalrunde (ab 10. September) findet komplett in Berlin statt. Auch der Slowene Luka Doncic (Dallas Mavericks) und der Serbe Nikola Jokic (Denver Nuggets) sollen bei der EM dabei sein. Antetokounmpo, Doncic und Jokic gelten allesamt als Top-Fünf-Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NBA.