Gregoritsch erwartet "echte Challenge" gegen Norwegen

Österreichs U 21 trifft am Donnerstag im Rahmen eines freundschaftlichen Länderspiels auf Norwegen. Das Spiel bildet die Generalprobe für das bevorstehende EM-Quali-Spiel am Dienstag gegen Slowenien. Werner Gregoritsch sieht in Norwegen eine Mannschaft mit "richtig viel Qualität".

Die österreichische U 21 testet am Donnerstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Norwegen. Für die Elf von Trainer Werner Gregoritsch stellt der Test in der Hartberger Profertil Arena die Generalprobe für das EM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Slowenien dar. Der Teamchef erwartet mit Norwegen eine spielstarke Mannschaft: "Norwegen ist ein sehr offensivstarkes Team. Sie sind in ihre EURO-Quali mit zwei 7:0-Siegen gestartet. Das ist kein Ergebnis, dass du im U21-Bereich oft siehst. Sie haben sehr gute Fußballer in ihren Reihen. Kommen nicht, wie man es glauben könnte, über die Physis, sondern sind fußballerisch richtig gut."

Deshalb warnt Gregoritsch eindringlich: "Norwegen hat richtig viel Qualität. Das wird eine echte Challenge für uns. Wir müssen dagegenhalten." Abwehrspieler Erwin Omic schlägt in dieselbe Kerbe: "Norwegen hat immer eine gute Mannschaft. Sie haben in ihren bisherigen Spielen ihre Qualitäten unter Beweis gestellt. Es wird ein echter Gradmesser für uns vor dem Quali-Match in Slowenien." Omic hebt aber gleichzeitig die Entwicklung der U 21 hervor: "Wir sind in allen Aspekten besser geworden. Offensiv, defensiv und auch beim Teamgeist."

Und das hat sich auch in den jüngsten Ergebnissen niedergeschlagen. Seit mittlerweile zehn Spielen ist die rot-weiß-rote Auswahl ohne Niederlage. "Es herrscht eine tolle Stimmung im Team. Die Burschen haben in der gemeinsamen Zeit einen echten Teamgeist entwickelt. Das wollen wir auch am Donnerstag wieder zeigen", weiß der Teamchef.

Gregoritsch will das Testspiel aber auch dazu nutzen, um neue Dinge auszuprobieren. "Dafür sind solche Spiel ja auch gedacht. Egal ob das Umstellungen in der Formation sind, oder Spieler, die auf neuen Positionen getestet werden. Wir wollen uns so breit wie möglich aufstellen für die Aufgaben in der Quali."

Ein besonderes Spiel erwartet den gebürtigen Hartberger Elias Scherf. "Es wird für mich natürlich schon etwas Besonderes in Hartberg zu spielen, die Vorfreude ist sehr groß, Familie und Freunde werden im Stadion sein. Aber es wird ein ganz schweres Spiel, Norwegen ist ein guter Gegner und wird uns alles abverlangen", meint der Torhüter von Zweitligist Amstetten.

Demir und Huskovic wieder dabei

Mit Yusuf Demir und Muharem Huskovic stehen zudem zwei Offensivkräfte zur Verfügung, die zuletzt gefehlt hatten. "Wir freuen uns alle sehr, dass Muki wieder mit dabei ist. Über Yusis Qualitäten brauchen wir nicht reden. Wir sind mit ihnen in der Offensive noch stärker aufgestellt. Sie werden unserem Spiel sehr guttun", meint Omic. Auch Gregoritsch freut sich, dass er seine Offensivstützen wieder im Kader hat: "Es ist schön zu sehen, wie sehr sich die Spieler freuen, dass Muki wieder dabei sein kann und auch, wie viel es ihm bedeutet. Bei Yusi merkt man in jeder Trainingseinheit, dass er seine Spielfreude wieder hat, dass er ein Ausnahmekönner ist, darüber gibt es keinen Zweifel."

Verzichten muss der Teamchef hingegen auf Benjamin Kanuric, der selbst für den ebenfalls verletzten Thierno Ballo nachnominiert wurde, und Luka Maric. Dafür wurden Raphael Hofer und Simon Spari in das Aufgebot berufen.