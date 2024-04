Grande Marko & die Top 11 „austriaci" in der Serie A

7. Marko Arnautovic (80 Spiele)

Inters Meisterstück im Derby gegen Milan sah Marko Arnautovic nur von der Ersatzbank, dennoch hat er mit dem „Scudetto" endlich den ersten „echten" großen Titel gewonnen. Sein Beitrag: Zwei Tore in 23 Spielen. Für Bologna waren es in den vergangenen zwei Jahren noch 24 Tore in 54 Spielen. GEPA pictures