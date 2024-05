Grafite per Hacke gegen Bayern, Josué sieht Rot - Wolfsburg ausgeschieden

Zwei Spiele, null Punkte, 16 Gegentore: Für den VfL Wolfsburg lief der Auftakt der Infinity League überhaupt nicht nach Plan. Ex-Meisterspieler Josué und Trainer Felix Magath wurmte das spürbar.

Andrea Barzagli, Josué, Grafite: Der VfL Wolfsburg tritt bei der Infinity League in München an diesem Sonntag mit einigen Akteuren aus dem Meisterteam 2009 an. Und doch stand für die Grün-Weißen schon nach zwei Spielen fest, dass es nicht fürs Finale reichen würde.

Nach der Niederlage gegen den FC Bayern, wobei Grafite sein berühmtes Hackentor aus der Meistersaison erfolgreich wiederholte, reichte es auch gegen Delay Sports nicht zum Sieg. Doch nicht nur das: Die prominenten Spieler fielen sogar negativ auf.

Weltmeister Barzagli ging zunächst gegen einen Spieler von Delay Sports hart zu Werke und schoss diesen, als er zu Boden ging, dann aus kurzer Distanz ab. Kurz darauf flog Kapitän Josué vom Platz, nachdem er seinem Gegenspieler im Duell ins Gesicht gefasst hatte. Ex-Weltklasse-Schiedsrichter Urs Meier entschied als VAR auf Rot, Josué applaudierte höhnisch und verließ das Feld.

Magath "fehlt die Erfahrung"

"Da kann ich mich nur wundern, wie Menschen eine Situation unterschiedlich sehen können", sagte Trainer Felix Magath hinterher. "In dieser Situation war unser Spieler am Ball. Insofern war das aus meiner Sicht eine völlige Fehlentscheidung." Magath war erzürnt gar aufs Feld gelaufen, um mit dem Schiedsrichter zu diskutieren.

So standen nach zwei Spielen null Punkte und 16 Gegentore zu Buche. "Ich kann das jetzt nicht analysieren, dazu fehlt mir die Erfahrung", sagte der 70-Jährige und grinste schelmisch.

Mit der Infinity League will DAZN mit neuester Technologie ein actionreiches und innovatives Event schaffen, das junge und alte Fans anspricht und die Grenzen zwischen den Geschlechtern überwinden will. Der kicker ist als Medienpartner an Bord. Am Bildschirm kann die Infinity League kostenlos über die DAZN-App, auf den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 sowie dem Partner-TV-Sender DF1 verfolgt werden, darüber hinaus auch auf allen relevanten Social-Media-Plattformen von DAZN. Und - natürlich - auch auf den kicker-Kanälen.