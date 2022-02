Gosens: "Ich habe über Newcastle nachgedacht - das ist menschlich"

Robin Gosens (27) ist im Winter von Atalanta zu Inter gewechselt. Im kicker-Interview (Montagsausgabe) spricht er ausführlich über diesen Schritt.

Zwei "überragende" Jahre hat Robin Gosens laut Robin Gosens hinter sich. Auf der linken Seite im 3-5-2-System von Atalanta Bergamo avancierte der Nationalspieler zum torgefährlichsten Außenverteidiger Europas - mit einem Sommer-Wechsel klappte es aber trotz zahlreicher Anfragen nie.

Im Januar, nachdem Gosens bereits vier Monate wegen einer Oberschenkel-Verletzung gefehlt hatte, flatterten gleich zwei Angebote ins Haus. Das erste, vom neureichen Newcastle United, lehnte Gosens ab. "Ich habe darüber nachgedacht", gibt er im großen kicker-Interview (Montagsausgabe) zu. "Aber so richtig in Betracht gezogen habe ich einen Wechsel zu keiner Zeit."

Ich hätte mit diesem Geld wahrscheinlich noch ein paar Generationen meiner Familie absichern können. Robin Gosens

Obwohl der Ruf der Premier League verlockend war, hätte sich ein Wechsel zu Newcastle vor allem finanziell gelohnt. "Ich finde es sehr menschlich, darüber nachzudenken", sagt Gosens über das "lukrative Angebot" und erklärt: "Wenn du für den gleichen Job an einem anderen Standort ein Vielfaches verdienen kannst? Zeigen Sie mir jemanden, der da einfach 'nein, danke' sagt. Es geht dabei ja auch nicht nur um mich, ich hätte mit diesem Geld wahrscheinlich noch ein paar Generationen meiner Familie absichern können."

Stattdessen klopfte wenige Tage später Meister Inter an, und auf einmal ging alles ganz schnell. "Ich bin damals für nicht mal eine Million zu Atalanta gewechselt, jetzt bekommt der Verein noch eine beachtliche Summe für mich. Es ist eine Win-Win-Situation."

