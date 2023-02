Goretzka: "Man kann uns auch mal ein Kompliment machen"

Erstmals seit der Corona-Pandemie lud der FC Bayern nach einem Champions-League-Auswärtsspiel Sponsoren, Partner und Medien ins Mannschaftshotel. Das 1:0 bei PSG sorgte für zufriedene Gesichter.

Aus Paris berichtet Frank Linkesch

Thomas Müller eilte zu später Stunde noch einmal zurück zum "Get-together" im Untergeschoss des Pullman Hotels direkt am Eiffelturm und verpasste knapp Leon Goretzka, der zuvor als letzter Spieler auf sein Zimmer verschwunden war. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte wenige Minuten zuvor den Saal verlassen, "sehr" habe ihm gefallen, was er wenige Stunden zuvor im Pariser Prinzenpark gesehen hatte. Zuvor saß Hoeneß beim Gespräch mit Vorstands-Boss Oliver Kahn, der das 1:0 der Bayern als Rasenschach adelte.

Vorsichtiger Optimismus für Rückspiel

Ausgelassen war die Stimmung bei der Münchner Reisegruppe weit nach Mitternacht nicht, aber ein Gefühl der Zufriedenheit wehte zwischen den Stehtischen und durch die Gesprächsgruppen. Darunter mischte sich vorsichtiger Optimismus für Rückspiel in drei Wochen, aber auch die Gewissheit, erst die Hälfte des Weges ins Viertelfinale bewältigt zu haben. Dennoch: Mit dem 1:0 bei der Star-Truppe von Paris St.-Germain zerstreute das Team fürs Erste die zuletzt aufgekommenen leichten Zweifel ob der Leistungsfähigkeit des Teams. "Man kann sagen, dass wenig von PSG kam. Man kann aber auch sagen, dass wir es gut verteidigt haben", analysierte Goretzka noch im Prinzenpark die Partie, eingedenk des Spielglücks in der Schlussphase. "Wir haben viele Situationen nach Ballverlust gut im Keim erstickt, gar nicht erst entstehen lassen. An der Stelle kann man uns auch mal ein Kompliment machen", fand der zweikampfstarke Nationalspieler.

Man kann aber auch sagen, dass wir es gut verteidigt haben. Leon Goretzka

Zur fairen Betrachtungsweise dieses Sieges gehört die Anerkennung, dass Julian Nagelsmanns Matchplan aufging. Er entschied sich für eine Dreierkette, die weitgehend stabil stand. Der Verzicht auf den zuletzt wieder formstärkeren Thomas Müller sorgte vor Anpfiff für etwas Verwunderung, Leistung und Ergebnis gaben dem Trainer Recht.

Schutz für Pavard hilft nicht

Auch bei der Auswechslung des blassen Joao Cancelo, weil durch Alphonso Davies mehr Tempo auf den Platz kam, auch wenn dem Kanadier nicht alles gelang. Diskutabel war höchstens, den früh mit Gelb belasteten Benjamin Pavard nicht auszuwechseln. Andererseits überzeugte der Franzose und Nagelsmann versuchte ihn zu "schützen", indem er ihn in der Schlussphase nach links schob. Vergebens, Pavard wird im Rückspiel gesperrt fehlen.

Eine "harte Aufgabe" wartet dort laut Joshua Kimmich im zweiten Teil dieses Achtelfinals. "Wenn Mbappé reinkommt, haben sie mehr Tiefe im Spiel, dann wird es komplexer, das zu verteidigen", begründet der dieses Mal sehr positonstreue Sechser. "Wir werden darauf vorbereitet sein", ist Goretzka überzeugt. Behält er Recht, spricht nichts gegen weitere launige, europäische Bayern-Nächte in diesem Frühjahr.