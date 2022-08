Gold, zweimal Silber, dreimal Bronze: Deutsche Kanuten sahnen nochmal ab

Die deutschen Kanuten haben die nächsten sechs Medaillen abgesahnt. Allein Sebastian Brendel landete bei den Kanu-Europameisterschaften in München zum dritten Mal auf dem Podest.

Der dreimalige Olympiasieger Brendel hat im Canadier-Zweier seine dritte Medaille gewonnen. Gemeinsam mit Tim Hecker kam der 34-Jährige über 500 m nach 1:45.510 Minuten ins Ziel und holte Bronze. Gold ging an Joan Antoni Moreno und Adrian Sieiro aus Spanien. Das polnische Boot von Wiktor Glazunow und Tomasz Barniak gewann Silber.

"Zum einen sind wir glücklich, aber es war auch knapp zum zweiten Platz", sagte Brendel im ZDF. Am Freitag hatten Brendel und Hecker Gold über die ehemals olympischen 1000 m gewonnen, auch am Samstag stand Brendel nach dem Rennen im Canadier-Einer über 5000 m ganz oben auf dem Podest.

European Championships Medaillenspiegel

Hiller/Grossmann dominieren

Martin Hiller und Tamas Grossmann dominierten das 1000-m-Finale der Männer im K2 von Beginn an klar und holten sich am letzten Wettkampftag in Oberschleißheim Gold! Die beiden Potsdamer setzten sich im Kajak-Zweier in 3:13,812 Minuten vor Francisco Cubelos und Inigo Pena aus Spanien durch. Bronze ging an die Italiener Samuele Burgo und Andrea Schera. Spanien und Italien hatten sich ein spannendes Rennen in der Verfolgung geliefert.

Schon bei der WM im kanadischen Halifax hatten Hiller/Grossmann vor zwei Wochen die Goldmedaille gewonnen. Für den 22 Jahre alten Hiller war es bereits die zweite Goldmedaille auf der Regattastrecke in Oberschleißheim, nachdem er im Kajak-Vierer über 1000 m triumphiert hatte.

Silber für Frank/Florstedt

Im Kajak-Zweier über 500 m wurden Felix Frank/Moritz Florstedt (Karlsruhe/Magdeburg) kurz vor dem Ziel von den starken Ungarn Bence Nadas und Balint Kopasz eingeholt. Auf den dritten Platz fuhr Litauen (Mindaugas Maldonis/Andrej Olijnik).

Platz zwei auch für Loske

Im letzten Rennen der Titelkämpfe gewann Annika Loske im Canadier-Einer über 5000 Meter die Silbermedaille. Die 24-Jährige aus Potsdam musste sich nur der Spanierin Maria Corbera geschlagen geben.

Bronze für Frauen-Duos

Im Canadier-Zweier über 200 Meter holten zudem Lisa Jahn und Sophie Koch Bronze, der Titel ging an Ungarn vor Spanien. Die Bronzemedaille sicherten sich im 200-Meter-Sprint im Kajak-Zweier auch Jule Hake und Paulina Paszek. Nicht zu schlagen waren die Favoritinnen aus Ungarn, Silber ging an Polen.

Insgesamt haben die Athleten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) bei der Heim-EM bislang zwölf Medaillen gesammelt - sechs davon in Gold. Einzig der "ewige" Rivale Ungarn war erfolgreicher - beim DKV wird man das verschmerzen können.