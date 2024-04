Gömmel verlängert vorzeitig beim HCE

Der HC Erlangen und Eigengewächs Tim Gömmel haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der 19-jährige Linkshänder hat seinen ursprünglich im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert.

Die Einigung mit dem Junioren-Nationalspieler gab der HCE am Samstag bekannt. "Wir freuen uns sehr, dass wir Tim langfristig an den Verein binden konnten. Er hat in kürzester Zeit gezeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist und über großes Potenzial verfügt. Seine Entwicklung unterstreicht die gute und nachhaltige Arbeit der letzten Jahre in unserer Nachwuchsförderung“, zeigt sich Geschäftsführer René Selke zufrieden über die Vertragsverlängerung des Rechtsaußen.

Gömmel, der zu Beginn der Saison in den Bundesliga-Kader der Erlanger aufgerückt war und auf Anhieb zu einem wichtigen Baustein bei den Franken avancierte, spielte zunächst beim TSV Roßtal, ehe er vor vier Jahren in das Nachwuchsprogramm des HCE wechselte. 2022 gewann er mit der U-17-Nationalmannschaft die Goldmedaille und wurde bei dem Turnier als bester Torschütze ausgezeichnet.

Für Selke ist die Vertragsverlängerung eine Bestätigung des HCE-Konzepts: "Tim ist ein weiterer Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs, der neben Chrissi (Christopher Bissel, Anm. d. Red.) und Seitzi (Stephan Seitz, Anm. d. Red.) den Schritt in die Bundesliga schafft, das zeigt unsere Ausrichtung darauf, junge Talente zu fördern und ihnen Verantwortung zu übertragen."