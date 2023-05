Glasners Dank an Kamada und die Analysten

Dank des ersten Auswärtssiegs im Jahr 2023 schaffte Eintracht Frankfurt am Mittwochabend den Einzug ins Pokalfinale am 3. Juni. Die Freude im Lager der zuletzt schwächelnden SGE war entsprechend groß.

Traf per Flachschuss zum zwischenzeitlichen 2:1: Frankfurts Daichi Kamada (re.) in Stuttgart. IMAGO/Jan Huebner

"Ich spüre sehr, sehr große Erleichterung - und sehr große Vorfreude darauf in zwölf Monaten das zweite große Finale spielen zu können", meinte Kevin Trapp bei "Sky" nach dem hart erkämpften 3:2-Erfolg in Stuttgart. "Das ist für den Verein nicht selbstverständlich", fügte er Eintracht-Keeper an. Mario Götze fügte an, dass der Sieg nach schwierigen letzten Wochen natürlich auch "Genugtuung" gebe.

42-jähriger Krösche: "Fühle mich wie 62"

Große Anspannung fiel auch von Markus Krösche ab. "Ich bin 42 und fühle mich gerade wie 62. In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht da. In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft dann gezeigt, was in ihr steckt, was hier auch nicht so einfach ist", spielte der Sportvorstand der Eintracht auf den Sieg nach Rückstand an.

Vor allem ein Umstand, der zum Treffer von Daichi Kamada zum 2:1 führte, freute Krösche besonders: "Daichi setzt sich beim zweiten Tor super durch und schießt. Das ist auch etwas, das wir die letzten Wochen immer wieder gesagt haben: Abschlüsse suchen, Abschlüsse suchen, Abschlüsse suchen. Das hat er umgesetzt."

Glasner lobt: "Vielleicht auch eine kleine Stimulanz"

Noch ein wenig konkreter wurde Oliver Glasner. "Ich habe dem Daichi gestern noch alle seine Tore aus der Hinrunde gezeigt. Und die waren zum Großteil alle aus 14 bis 18 Metern. Und heute hat er sich durchgesetzt, geschossen und der Ball war drinnen", erklärte er.

Ein Extralob verteilte der Österreicher in diesem Zusammenhang an seinen Trainerstab: "Wir machen sicher nichts Außergewöhnliches. Aber wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren ungefähr 92 Pflichtspiele gemacht. Deswegen haben wir fast mehr Videozeit als Trainingszeit. Wir haben ein tolles Analysten- und Medienteam, das das immer wieder aufbereitet. Und das war heute vielleicht auch eine kleine Stimulanz, die mitgeholfen hat, dieses Spiel hier in einem Hexenkessel zu gewinnen, das sicher auch ein toller Pokalfight für alle am Bildschirm gewesen ist."