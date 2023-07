Fukuda trifft zum Gladbacher Sieg gegen 1860

Borussia Mönchengladbach gewann beim Turnier in Heimstetten das erste Spiel gegen 1860 München mit 2:1. Eine sehenswerte Kombination brachte das Siegtor.

Traf gegen die Münchner Löwen zum 2:1-Testspielsieg beim Turnier in Heimstetten: Gladbachs Shio Fukuda. IMAGO/Ulrich Wagner

Ein Unwetter mit strömendem Regen über dem Sportpark Heimstetten, das pünktlich zum Anpfiff einsetzte, machte den 22 Akteuren in der Anfangsphase sichtlich zu schaffen. Erwartungsgemäß starteten die Borussen ballsicherer als die Löwen und profitierten früh von einem dicken Patzer auf Seiten der Münchner: Torhüter David Richter spielte im eigenen Strafraum den Ball direkt in die Füße von Grant-Leon Ranos, der Rest war Formsache - Gladbachs Sommerzugang schob locker ein, das 1:0.

Die Borussen traten im ersten Spiel des Turniers (Spielzeit pro Begegnung jeweils zweimal 30 Minuten) mit einer ganz jungen Mannschaft an, die der einzige Routinier, Patrick Herrmann, als Kapitän aufs Feld führte. Nach der Führung entwickelte sich ein Duell mit vielen Zweikämpfen, in dem die Elf von Maurizio Jacobacci dagegenhielt, aber kaum Gefahr im letzten Drittel erzeugen konnte. Beim Ausgleich half ein Standard: Manfred Starke köpfte nach einem Eckball zum 1:1 ein.

Eine feine Kombination brachte die erneute Gladbacher Führung. Ausgangspunkt war der auffällige Ranos mit einem Antritt in die Spitze, Herrmann nahm den Ball direkt und spielte weiter auf Shio Fukuda, der frei vor dem Kasten sofort abschloss - das 2:1 für den Bundesligisten. Keine unverdiente Führung, denn das Team von Gerardo Seoane zeigte den technisch besseren Fußball, ließ den Ball zeitweise flott durch die eigenen Reihen laufen und entwickelte Zug zum Tor. Der eingewechselte Ko Itakura, für den zweiten Durchgang für Fabio Chiarodia gekommen, war Ruhepol im Zentrum der Dreierkette und wichtiger Aufbauspieler aus der hinteren Reihe.

Fast das 2:2 der Münchner Löwen

Erneut ein Torwartpatzer, dieses Mal auf Seiten der Borussia, hätte in der 51. Minute fast für das 2:2 gesorgt. Moritz Nicolas kam nach einem langen Ball aus dem Tor, wollte den Ball wegschlagen und traf den Ball nicht richtig. So kam Morris Schröter zum Abschluss, doch Phil Kemper rettete kurz vor der Torlinie. Wenig später besaß Jesper Verlaat nach einem Eckball eine Kopfballmöglichkeit, brachte den Ball aber nicht im Gladbacher Tor unter.

Der Drittligist, der am 5. August gegen Waldhof Mannheim in die Saison startet, blieb am Drücker und offensiv gefährlich. Nicolas musste bei einem Weitschuss noch einmal alles aufbieten, um den Ball über die Latte zu lenken. Es war die letzte Prüfung. Die Borussia, bei der Oscar Fraulo im Mittelfeld gefiel, brachte den 2:1-Sieg nach Hause.