Gislason vor nächstem Test: "Extrem wertvolles Paket"

Im Mai kommt es zur Neuauflage des Spiels um Bronze bei der Handball-EM im Januar, Deutschland wird für ein Testspiel nach Schweden reisen. Beide Teams nutzen den aufgrund der bereits sicheren WM-Qualifikation genutzten Freiraum um den 12. Mai 2024 um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten.

Alfred Gislason freut sich auf den Lehrgang in Dänemark und das Testspiel in Schweden. Sascha Klahn

"Lehrgang und Länderspiel sind für uns ein extrem wertvolles Paket, denn seit der erfolgreichen Qualifikation läuft unsere Vorbereitung auf die Olympischen Spiele", erklärte Handball Bundestrainer Alfred Gislason auf der Homepage des DHB mit Blick auf das für den 12. Mai angesetzte Duell gegen Schweden. Anwurfzeit in Växjö ist um 14.30 Uhr - eine Zeit, die eine Übertragung im Free-TV nahelegt.

"Ich freue mich besonders auf die Trainingswoche, um weiter an unseren Ideen arbeiten zu können. Und das Auswärtsspiel gegen Schweden als eine der absoluten Top-Nationen ist eine ebenso schöne wie große Herausforderung", so Alfred Gislason, der für den vor dem Spiel in Schweden stattfindenden Test sein Team ab dem 6. Mai im dänischen Kopenhagen zusammenrufen wird. Im Test geht es dann aber nicht gegen die Dänen sondern weiter in den Norden nach Schweden.

Möglich wird die Neuauflage des kleinen Finals der EHF EURO 2024, da beide Teams bereits für die kommende Handball-Weltmeisterschaft qualifiziert sind und keine WM-Play-offs bestreiten müssen. Für das DHB-Team ist es die Chance auf eine Revanche, im Januar unterlag das DHB-Team Schweden mit 31:34 und verpasste neben EM-Bronze auch das direkte Ticket für die Olympischen Spiele. Dieses lösten Alfred Gislason und sein Team am vergangenen Wochenende im Nachsitzen in der Qualifikation.

Vorfreude in Schweden

Der schwedische Handball-Verband hatte den Termin bereits vor der Olympia-Quali kommuniziert - wir berichteten. "Es macht immer Spaß, auf Deutschland zu treffen. Zum Teil, weil es eine sehr gute Mannschaft ist, aber auch, weil viele von uns in Deutschland spielen oder gespielt haben und die Spieler sehr gut kennen", hatte Jim Gottfridsson dabei erklärt.

"Es ist ein sehr guter Gegner, der bei der Europameisterschaft gezeigt hat, dass er zu den besten Mannschaften der Welt gehört. Es wird also ein wichtiges Spiel und ein guter Test für uns in unserer Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im Sommer", sagte Schwedens Nationaltrainer Glenn Solberg vor der Neuauflage des Duells um EM-Bronze.