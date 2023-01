Gespräche laufen: Avdijaj steht vor Rückkehr nach Hartberg

Donis Avdijaj steht vor einer Rückkehr in die österreichische Bundesliga. Der 26-Jährige könnte im Frühjahr erneut für den TSV Hartberg auflaufen.

Donis Avdijaj könnte im Frühjahr wieder für den TSV Hartberg auflaufen. Laut kicker-Informationen befindet sich der 26-Jährige in Verhandlungen mit dem aktuellen Schlusslicht der österreichischen Bundesliga. Demnach denkt der FC Zürich über eine Leihe bis Saisonende nach, ein Verkauf ist keine Option. Zuerst hatte "Sky" über Avdijajs mögliche Rückkehr in die Oststeiermark berichtet.

Avdijaj wechselte im Sommer des vergangenen Jahres nach Zürich und war unter Trainer Franco Foda, den er aus gemeinsamen Zeiten bei Sturm Graz kannte, zunächst gesetzt. Nach der Entlassung des ehemaligen österreichischen Teamchefs kam der 26-Jährige aber kaum mehr zum Zug. Unter Bo Henriksen absolvierte der Offensivmann lediglich drei Kurzeinsätze. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause (2:2 bei Luzern) stand Avdijaj nicht im Kader des amtierenden Schweizer Meisters.

Neben dem TSV Hartberg, für den Avdijaj in der Vorsaison in 21 Begegnungen fünf Treffer und zwei Assists beigesteuert hatte, bekundete ein weiterer Verein Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Schalke-Talents. Auch ein Verbleib bei Zürich ist nicht ausgeschlossen. Eine Entscheidung über Avdijajs Zukunft soll zeitnah fallen.