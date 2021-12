Gegenseitiges Einvernehmen: Luzern und Badstuber lösen Vertrag auf

Holger Badstuber und der FC Luzern haben ihren Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Dieser war ursprünglich bis zum Sommer 2022 gültig.

In der offiziellen Mitteilung des Klubs wurde kein expliziter Grund angegeben. "Wir sind Holger für seinen hochprofessionellen Einsatz dankbar, welchen er in den vergangenen Monaten für den FCL gezeigt hat", so Sportchef Remo Meyer. "Auch wenn wir die Zusammenarbeit früher als ursprünglich geplant beenden, konnten wir von Holgers großer Erfahrung profitieren und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."

Badstuber selbst äußerte sich auf seinem Twitter-Kanal: "Danke an den FCL für die (kurze) Zeit. Ich wünsche ihm mindestens den Klassenerhalt. Ich selbst habe mir noch einige Ziele im Profi-Fußball gesetzt. Die gehe ich im neuen Jahr mit 100 Prozent Leidenschaft an."

Der 32-Jährige war erst im vergangenen Sommer zum FC Luzern gewechselt, seitdem absolvierte er 18 Spiele für die Schweizer. Sein Vertrag war ursprünglich bis Sommer 2022 gültig. Die Abstiegsgefährdeten Luzerner stehen aktuell mit elf Punkten auf 14 Spielen auf dem letzten Platz der Credit Suisse Super League.