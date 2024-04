Gegen wen hat RB Salzburg die meisten Heimniederlagen kassiert?

2. SK Sturm Graz (4 Niederlagen)

Bewerbsübergreifend war das 4:3 im Cup-Semifinale in der Red-Bull-Ära bereits Sturms sechster Sieg in Salzburg - und Rekord. In der Bundesliga gelang es den Grazern in 37 Spielen nur vier Mal, drei Punkte zu entführen. Zuletzt im November 2020 mit 3:1 nach einem Jantscher-Doppelpack. GEPA pictures