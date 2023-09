Gauff beendet Wozniackis Traum-Comeback - Shelton und Tiafoe begeistern

Das Traum-Comeback der mit einer Wildcard ausgestatteten Caroline Wozniacki ist zu Ende - die US-Amerikanerin Cori Gauff siegte in drei Sätzen. Auch bei den Herren begeistern zwei US-Amerikaner.

Ben Shelton und Frances Tiafoe sind bei den US Open ins Viertelfinale eingezogen und treffen nun im amerikanischen Duell aufeinander. Der 20 Jahre alte Shelton entschied am Sonntag in der Runde der besten 16 das Aufeinandertreffen mit seinem US-Kollegen Tommy Paul mit 6:4, 6:3, 4:6, 6:4 für sich. Tiafoe (25) bezwang Rinky Hijikata aus Australien glatt in drei Sätzen mit 6:4, 6:1, 6:4.

Es ist schwer zu glauben, dass ich in einem vollen Arthur Ashe Stadium spiele. Ben Shelton

Der aufschlagstarke Shelton steht erst zum zweiten Mal im Hauptfeld beim Grand-Slam-Turnier in New York. Bei den Australian Open hatte er diese Saison bereits ebenso überraschend das Viertelfinale erreicht - und war dort gegen Paul ausgeschieden. "Ich habe von diesem Spiel gelernt, mental stark zu sein", sagte Shelton und zeigte sich begeistert von der Atmosphäre beim Heimturnier. "Es ist schwer zu glauben, dass ich in einem vollen Arthur Ashe Stadium spiele. Gott tut Wunder."

Tiafoe kennt seine Gefährlichkeit

Francis Tiafoe hatte die Heimfans schon im Vorjahr mit dem Halbfinaleinzug begeistert und ist nun an Position zehn gesetzt. "Der Sieg bedeutet mir sehr viel. Ich bin froh, im Viertelfinale zu sein", sagte er und sprach über seine Lehren aus 2022: "Du spielst gut in Städten, die du magst. Ich weiß, wie gefährlich ich bin, wenn ich gut spiele."

Gauff jubelt im Generationen-Duell

Bei den Damen hat Mitfavoritin Coco Gauff das traumhafte Grand-Slam-Comeback von Caroline Wozniacki bei den US Open beendet. Die 19 Jahre alte Amerikanerin gewann das Achtelfinalduell mit der 14 Jahre älteren Dänin am Sonntag 6:3, 3:6, 6:1 und steht wie im Vorjahr beim Turnier von New York im Viertelfinale.

Sie ist eine Inspiration. Es ist etwas seltsam, weil ich sie angeschaut habe, als ich aufgewachsen bin. Coca Gauff

Bei ihrem ersten Grand-Slam-Auftritt nach mehr als dreieinhalb Jahren reichte es für Wozniacki hingegen nicht zum Einzug in die Runde der besten Acht. Nach zwei Stunden segelte eine Rückhand von ihr ins Aus und Gauff durfte vor ihren Fans im Arthur Ashe Stadium jubeln. "Caroline ist zurück, als wäre sie niemals weg gewesen", sagte der US-Star. "Sie ist eine Inspiration. Es ist etwas seltsam, weil ich sie angeschaut habe, als ich aufgewachsen bin. Es war eine Ehre, mit ihr auf dem Platz zu stehen."

Im dritten Satz gab Gauff direkt im ersten Spiel ihren Aufschlag ab, gewann jedoch anschließend sechs Spiele in Serie. Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen und der Lettin Jelena Ostapenko. Gauff peilt bei den US Open ihren ersten Grand-Slam-Triumph an.