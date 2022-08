Gattuso über die Mission Valencia: "Die Situation ist nicht normal"

Gennaro Gattuso (44) weiß, dass er beim FC Valencia keine leichte Aufgabe übernommen hat. Doch der ehemalige Mittelfeldabräumer glaubt an bessere Zeiten.

"Der Verein besitzt eine fantastische Geschichte, befindet sich jedoch momentan in einer Genesungsphase. Aber die Voraussetzungen für eine Rückkehr sind alle gegeben, die Tradition, die Stadt, das Stadion, die Fans, Professionalität, Seele und Leidenschaft, das habe ich gespürt, das hat mich überzeugt", erklärt Gennaro Gattuso im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe) die Gründe für seine Unterschrift beim FC Valencia.

So wirklich rund lief es für den ehemaligen Top-Zweikämpfer während seiner Stationen bei Sion, Palermo, OFI Kreta, Pisa, AC Mailand und SSC Neapel noch nicht. 2020 gewann er mit Napoli immerhin die Coppa Italia. Nun will er in Spanien ein erfolgreiches Kapitel schreiben.

Wie Gattuso auch in Valencia arbeiten wird, ist offenkundig: "Ich glaube wie bei meinen Stationen in Italien an die Kultur der Arbeit. Tägliche Professionalität, Einsatzwillen, Aufopferung. Damit meine ich nicht bloß die Spieler, sondern das ganze Umfeld", fordert der 44-Jährige.

Gattuso: "Barça darf sich freuen"

Nach eher enttäuschenden Jahren bei den Fledermäusen mit den Plätzen 9, 13 und noch mal 9 soll es wieder bessere Zeiten geben - im Idealfall wieder mit der Qualifikation für Europa. Aber die Konkurrenz ist groß, die anderen Vereine haben andere Möglichkeiten, was sich auf dem Transfermarkt zeigt.

"Die Situation ist nicht normal. Auf der einen Seite existieren Klubs, die mit dem Verkauf ihres Produktes immense Gewinne erzielen, und diese finanziellen Möglichkeiten spiegeln sich im Erfolg oder Transfers wider", weiß Gattuso und kennt auch die andere Seite: "Die meisten anderen müssen aus der Not eine Tugend machen. Das ist vielerorts durch die Pandemie bereits geschehen. Generell denke ich, dass sich der gesamte Fußball redimensionieren müsste, mehr Balance ist gefragt."

In Sachen Transfers stach diesen Sommer vor allem der FC Barcelona heraus. Mit Robert Lewandowski wurde der zweimalige Weltfußballer und neben Karim Benzema wohl beste Neuner der Welt verpflichtet. "Ich bin kein Freund von Algorithmen im Fußball, wo Zahlen scheinbar alles erklären. Aber kontinuierlich rund 40 Tore pro Saison sind eine deutliche Sprache, Barça darf sich freuen", so Gattuso.

