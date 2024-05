"Ganz große Aufgabe": Salzburgs Serie in Lissabon auf dem Prüfstand

RB Salzburg gastiert am Mittwoch zum Champions-League-Auftakt bei Benfica Lissabon. Trainer Gerhard Struber ist seit seinem Amtsantritt in der Mozartstadt noch ungeschlagen, erwartet in der portugiesischen Hauptstadt aber ein hartes Stück Arbeit.

Gerhard Struber gastiert mit Salzburg am Mittwoch in Lissabon. Jasmin Walter - FC Red Bull Salzburg

Zum bereits fünften Mal in Folge nimmt RB Salzburg in diesem Jahr die Champions-League-Gruppenphase in Angriff. Den Auftakt wird der österreichische Serienmeister am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auswärts bei Benfica Lissabon absolvieren, Trainer Gerhard Struber sieht seine Mannschaft in der Außenseiterrolle. "Aber letztendlich soll die Realität den Unterschied ausmachen. Wir wollen mit unserer Wucht und unserer Power so stark sein, dass wir Benfica überraschen", wurde der 46-Jährige am Montag in einer Presseaussendung der Salzburger zitiert.

Unter Strubers Ägide ist Salzburg noch ungeschlagen, am Samstag musste er bei Sturm Graz (2:2) aber den ersten Punktverlust hinnehmen. Nun warte auf sein Team die schwierigste Aufgabe im bisherigen Saisonverlauf: "Benfica ist portugiesischer Meister und vergangene Saison erst gegen den Finalisten Inter Mailand ausgeschieden." Gegen die Italiener waren die Portugiesen im Viertelfinale letztlich zwar chancenlos (3:3 bzw. 0:2), zuvor wussten sie jedoch auch in der Königsklasse zu begeistern. Benfica setzte sich in Gruppe H noch vor Paris Saint-Germain und Juventus Turin durch.

Letzter CL-Auswärtssieg im Dezember 2020

Im Sommer verstärkte sich Benfica unter anderem mit dem argentinischen Weltmeister Angel Di Maria, der sich zuletzt in der Meisterschaft beim 2:1-Auswärtssieg beim FC Vizela in die Torschützenliste eintrug. "Der Respekt vor Benfica bzw. der Champions League ganz generell ist da", erklärte Struber. Aber: "Unser Ziel ist es, dass wir uns in diesem Bewerb nicht nur entwickeln, sondern eine Duftmarke hinterlassen. Es wäre natürlich schön, wenn wir in der Champions League auswärts wieder einmal gewinnen könnten." Den bislang letzten Auswärtssieg in der Königsklasse feierte Salzburg im Dezember 2020 bei Lokomotive Moskau (3:1).

Damals noch nicht im Kader stand Mittelfeldmann Maurits Kjaergaard. Der Däne bezeichnete Benfica im Vorfeld der Begegnung als "großartige Mannschaft", blickt dem Auswärtsspiel aber voller Vorfreude entgegen: "Genau deshalb wollen wir Champions League spielen, weil wir uns mit absoluten Top-Mannschaften messen können. Und auch gegen sie wollen wir versuchen, unseren Spielstil durchzuziehen, und natürlich wollen wir punkten."

Pavlovic rechtzeitig fit

Naturgemäß verhindern will dies Benfica-Coach Roger Schmidt, der von 2012 bis 2014 an der Seitenlinie der Salzburger stand. Struber zeigte sich von der Entwicklung des portugiesischen Meisters unter der Führung des Deutschen angetan: "Wie Roger das zusammengestellt hat, welche Idee von Fußball er hat und wie er das umsetzt, ist absolut großartig und wird uns vor eine ganz große Aufgabe stellen." Auch Salzburgs neuer Sportdirektor Bernhard Seonbuchner streute Schmidt vor dem Wiedersehen am Mittwoch Rosen.

Personell muss Struber in Lissabon auf Fernando (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Rücken), Lukas Wallner und Moussa Yeo (beide Knöchel) verzichten. Zudem sind die Einsätze von Lucas Gourna-Douath (Knöchel) und Oumar Solet (Oberschenkel) fraglich. Abwehrchef Strahinja Pavlovic wurde für den Champions-League-Auftakt gegen Benfica nach seiner Erkrankung hingegen rechtzeitig fit.