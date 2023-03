Galtier ist an dieser Mannschaft von PSG gescheitert

Aus dem Spiel heraus klappte nichts, nicht ein Sprint von Kylian Mbappé, nicht ein Geistesblitz von Lionel Messi. Das 0:2 in München zeigt, dass diese Mannschaft von Paris Saint-Germain nichts gelernt hat - und dass Trainer Christophe Galtier an ihr gescheitert ist. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Michael Postl.

Zwei, deren Zukunft in Paris nicht mehr ganz so gewiss ist: Christophe Galtier (li.) und Kylian Mbappé. Icon Sport via Getty Images